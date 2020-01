Grindeanu, primele atacuri la adresa conducerii PSD: Unii colegi caută să facă aranjamente cu Puterea. Ar fi mulţumiţi cu un PSD cu 20%, dar ei să rămână la butoane

„În acest moment, PSD a fost adus într-o situaţie dificilă. În 3 ani am pierdut aproximativ 60 la sută din votanţi. Începem să nu mai contăm în viaţa politică, decât prim majoritatea parlamentară, dar menţimem acest echilibru. Această cădere nu e generată de forţe ale evoluţiei istoice, ci de greşeli personale, de management, de autism politic. Am guvernat cu creşterea economică, am avut resurse destule, am făcut multe lucruri bune. Am avut un adversar, Klaus Iohannis, dar nu justifică această cădere. Trebuie făcută o analiză serioasă. Am constatat că am făcut praf partidul în 3 ani, urgenţa e să facem altceva. Nu putem să vorbim de vinovăţii, dar nu are rost să rămânem în această fază”, a declarat, duminică, Sorin Grndeanu, la conferinţa de alegeri a PSD Timiş, potrivit News.ro

Grindeanu a vorbit de greşelile celorlalţi lideri PSD. „Vom reuşi, dacă vom aloca resurse, dar nu putem da vina pe un singur om. Dragnea a avut greşelile lui, dar a făcut şi lucruri bune pentru partid, în faza de creştere de după USL. Mai grav a fost altceva, tăcerea vinovată a majorităţii dintre noi. (...) Oamenii care au reprezentat partidul au transfromat PSD într-un partid diabolizat şi, în mare măsură, respins de electorat. Nu politicile guvernamentale au fost pe buzele manifestanţilor, ci de multe ori oamenii care ne-au reprezentat, care au confiscat partidul, cu semi-analfabetismul. Situaţia nu este disperată. Devine disperata dacă nu actionăm”, a mai spus Grindeanu.

Acesta a prezentat viziunea sa pentru reechilibrarea partidului şi a vorbit despre nevoia României de a avea un partid cu politici de stânga.

„Oamenii au mare nevoie de PSD, România are nevoie de un partid politci de stânga. (...) Am să mai spun un lucru care o să genereze foarte multe ştiri. Am auzit în aceste zile, unii colegi de-ai nostri caută să facă mici aranjamente cu puterea pentru a nu avea poate contracandidaţi puternici, pentru a încerca să îşi negocieze o anumită pace. Hai să spun că ar fi mulţumiţi cu un PSD cu 20 la sută, dar ei să rămână la butoane. Aşa ceva e de neconceput pentru PSD. Trebuie să ne propunem să câştigăm alegerile anul acesta şi să redevenim partidul numărul unu în România. Cine nu e dispus să contribuie la acest vis, este liber să plece”, a mai afirmat fostul premier PSD.

Grindeanu a prezentat un program în mai multe puncte pentru redresarea partidului şi a afirmat că moţiunea este deschisă tuturor celor care au idei.

„Am fost, sunt şi voi fi om de stânga, indiferent de ce spun unii şi alţii. Vreau să fie privite lucrurile pe care le-am spus, ca sfaturi. Nu îmi permit să pun condiţii partidului care m-a făcut parlamentar, ministru, preşedinte de CJ şi prim ministru. (...) Avem forţa necesară să redevenim ce am fost şi mă veţi avea alături de dumneavoastră”, a încheiat Grindeanu.