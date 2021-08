Florin Roman îi ia apărarea lui Cîţu şi îl acuză pe Orban: „Nu am dubii în privinţa sursei scandalului! Şi nici a momentului ales de Ludovic Orban”

Florin Roman, care îl susţine pe Florin Cîţu în cursa pentru şefia PNL, acuză că actualul lider al partidului, Ludovic Orban, urmăreşte să îl „linşeze mediatic” pe contracandidatul său la Congresul din septembrie.



„Nu am nici cel mai mic dubiu in privinţa sursei scandalului Florin Florin Cîţu! Şi nici a momentului ales de Ludovic Orban şi al echipei lui! Înainte de acceptarea moţiunilor care se confrunta in congres! Atunci când Ludovic Orban anunţa Festivalul democraţiei spuneam în interiorul partidului că va fi o încleştare in toată regula, în care vor fi folosite toate mijloacele permise şi nepermise. Ştiam că toţi cei care vor susţine altceva decât Orban vor fi linşaţi mediatic de oamenii lui! Şi aşa s-a întâmplat de la Emil Boc, Gheorghe Flutur, Rares Bogdan, subsemnatul şi toţi cei care nu l-au susţinut pe Orban”, a scris Roman pe Facebook.

Roman: „Nu se pot desprinde de practicile din trecut”

Deputatul liberal a transmis că o astfel de campanie împotriva premierului nu va aduce niciun fel de câştig în bătălia internă pentru şefia PNL.



„Ludovic Orban nu şi-a dorit un alt candidat la şefia PNL! Ne-a spus-o de mai multe ori! Dar îl are! Cu excepţia celor care încă cred în el si a echipei lui, mulţi dintre ei dependenţi politic de soarta liderului, Ludovic s-a izolat in propriul partid. Şi atunci a întărâtat baza împotriva liderilor atât de dragi lui, la momentul in care ii erau alături. Atacurile zilnice la adresa premierului PNL, dar si ultimul episod pe care l-a coordonat împotriva lui Florin Citu, nu ii aduc simpatie in PNL.

Dimpotrivă! A fost mult mai eficient decât PSD, lovind din interior ca principal opozant al guvernului PNL. Am cerut colegilor mei sa nu răspundem la atacurile la persoana, sa nu căutam scheleţii (sic!) îngropaţi, cu maşina, in drumurile Moldovei sau in fata Palatului Cotroceni. Văd însă ca dosarul cu şina mai este folosit ca arma politica! Oamenii vechi nu se pot desprinde de practicile din trecut. Ar fi vrut sa continue in fruntea PNL la masa verde”, a mai explicat liberalul.

Nu în ultimul rând, Florin Roman a mai adăugat că astfel de atacuri sunt nocive pentru partid.



„Florin a greşit evident conducând in studenţie sub influenţa băuturilor alcoolice. La fel ca George Bush, fost senator si presedinte al SUA. Ca mulţi alţi senatori si congresmeni. Asumarea greşelii este însă un semn ca putem sa reparam ce am greşit. Însă un caracter ranchiunos si răzbunător nu mai poate fi rezolvat! Unii se agata de scaunul puterii. Alţii nu au nimic de pierdut. Dar, PNL trebuie protejat de atacurile interne. Sunt cele mai nocive!”, a conchis Roman.