Florin Cîţu: Trebuie să-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu şi restul găştii PSD-iste lângă Dragnea

"A venit momentul! A venit momentul să scăpăm România de PSD. Aşteptăm acest moment din prima noapte în care Grindeanu, astăzi numărul 2 în PSD, a semnat ordonanţa 13. Am vorbit despre acest moment în stradă când am ieşit să-i oprim pe Dragnea, Grindeanu, Tudose din tentativa lor de a naţionaliza Pilonul II. (...) Poate cel mai mult am dorit să vina mai repede ziua votului in 10 august 2018. Atunci când Dragnea şi Ciolacu dădeau ordine ca fraţii noştri din diaspora să fie gazaţi şi bătuţi in Piata Victoriei. (...) Trebuie să mergem toţi la VOT. Trebuie să curăţăm România de PSD. Trebuie să le arătăm tuturor că România alege să meargă alături de UE şi aliaţii noştri nord-atlantici. Trebuie să-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu şi restul găştii psd-iste lângă Dragnea” a scris, joi seară, Florin Cîţu, pe reţeaua de socializare.

Acesta susţine că au fost "3 ani de coşmar pentru Romania în dictatura PSD”, iar acest lucru "a fost posibil pentru că în 2016 mulţi dintre români au ales să nu voteze”.

Întrebat, într-o emisiune la Antena 3, ce părere are despre dorinţa ministrului de a trimite pe unii dintre liderii PSD după Liviu Dragnea, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns că nu ştie despre această afirmaţie, dar că nu îşi "pierde energia” cu ceea ce spune Cîţu.

"Omul spune lucruri trăsnite de un an de zile. Credeţi-mă, nu-mi pierd energia cu...”, a afirmat Marcel Ciolacu.