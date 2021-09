Dacă ar fi vorba doar despre ei, aş zice „treaba lor”. Dar e vorba despre ţara şi poporul român, de aceea nu putem rămâne indiferenţi.

Un guvern minoritar nu are şanse să funcţioneze normal

Ideea că PSD va tolera din umbră guvernul Cîţu trebuie abandonată. PSD câştigă electoral dacă va demonstra neputinţa actualei guvernări de a guverna ţara. Să se ajungă, eventual, la alegeri anticipate sau să fie chemat PeSeDe la Cotroceni pentru a forma guvernul. Atunci satisfacţia lor ar fi deplină!

Un guvern Cîţu, cât de cât funcţional, ar lua măsuri de austeritate, aşa cum îi cer angajamentele faţă de CE, şi care condiţionează banii ce ar veni de la UE. Să coboare deficitul bugetar nu este posibil altfel. Ori PSD ar fi atunci acuzat de electoratul sau că a tolerat măsurile de austeritate.

De altfel, Marcel Ciolacu a declarat aseară că ”este exclus ca PSD să susţină un guvern minoritar condus de cineva de la PNL”. „În acest moment nu mai există altă soluţie de a depăşi criza politică decât alegerile anticipate”.

Este exact interesul PSD care are acum 35% în sondajele privind intenţia de vot. Iar AUR 15%.

Cred că acest capitol al susţinerii de către PSD, chiar din umbră, a unui guvern PNL minoritar, trebuie exclus din start. Nu-i permit interesele electorale să facă aşa ceva.

Refacerea alianţei PNL, USR PLUS, UDMR

Referitor la USR PLUS, Florin Cîţu (şi Klaus Iohannis) au o părere foarte proastă.

Florin Cîţu: „De luni, USR PLUS va veni la negociere cu mine. Eu le spun că nu îi roagă nimeni să vină la guvernare, dar PNL va guverna până în 2024 şi va implementa programul de guvernare aşa cum este acum, fără niciun fel de modificări. Acolo avem exact de trebuie, avem PNI, PNRR care va fi aprobat luni şi fonduri europene”.

Ca în toate declaraţiile de zilele acestea, şi Florin Cîţu şi Iohannis nu spun cu ce majoritate parlamentară va guverna guvernul Cîţu. Trăiesc în altă lume. Ignoră, pur şi simplu, acest aspect care reprezintă baza democraţiei.

„Avem mult de muncă, nu pot să stau să oprim munca pentru un partid mic care îşi ia jucăriile şi pleacă de fiecare dată când nu îi convine ceva, şi apoi pune tot felul de condiţii ridicole. Nu putem să facem asta, românii nu au timp de aşa ceva cu ei”, mai spune Florin Cîţu.

Uită că el a spart coaliţia de guvernare luând două măsuri care încălcau flagrant acordul coaliţiei de guvernare. Făcând pe zmeul, crezând că protecţia şi acordul preşedintelui Iohannis sunt suficiente pentru oricâte gafe politice ar face.

Rezultatele parţiale din alegerile USR PLUS, în care Dacian Cioloş (un adversar declarat al lui Cîţu) are un avans considerabil, faptul că decizia ieşirii de la guvernare a USR PLUS a fost luată în unanimitate în forul sau de conducere, ne arată că Florin Cîţu trăieşte pe altă lume. Adică, după ce i-a terfelit în toate felurile, şi el şi preşedintele Iohannis, USR PLUS se va întoarce cu coada între picioare la guvernare, punându-i pe tavă cele 80 de voturi din parlament. Dacă ar face aşa ceva şi-ar da cu firma în cap, n-ar mai avea demnitate şi aprecierea votanţilor săi. Şi nu ar mai avea nicio şansă la alegerile din 2024. Pentru că ar deconta alături de PNL eşecul guvernarii Cîţu.

După ce a bălăcărit USR PLUS în toate felurile, aseară premierul Cîţu declară senin că va face tot posibilul ca, prin negocieri, să facă să funcţioneze, din nou, coaliţia de guvernare în formula PNL – USR PLUS – UDMR, cu el în calitate de premier. Vrabia mălai visează…

Chiar şi Emil Boc este „aerian” când declară: „Partenerii de la USR PLUS sunt aşteptaţi la masa Guvernului, la masa continuării guvernării PNL – UDMR - USR PLUS”. Vechii nostri politicieni au fost crescuţi în convingerea că nimeni nu pleacă de la „măcelărie”. Nu pot concepe altceva.

Tabăra Orban

Nu-l văd pe Orban înghiţind uşor înfrângerea, mai ales că-l acuză pe Iohannis de intervenţie directă în alegerile din PNL. („Luni demisionez de la conducerea Camerei Deputaţilor. Între Ludovic Orban şi Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”)

După loviturile contondente administrate timp de 3 luni de campanie nu văd un moment „pupat toţi piaţa Modrogan”.

Orban are în tabăra sa circa 30 de parlamentari, care în cel mai bun caz se vor abţine la vot pe iniţiativele legislative cu „dedicaţie”.

Orban ştie foarte multe din secretele guvernării Cîţu, despre Iohannis, şi nu m-ar mira să se afle „pe surse” multe din aceste secrete, cu impact negativ asupra imaginii celor doi: Cîţu şi Iohannis.

Momentele dificile la care trebuie să se aştepte Florin Cîţu

Se pare că nu este conştient de aceste momente, sau le minimalizează. Şi el, şi Iohannis.

Aprobarea pentru înlocuirea miniştrilor USR PLUS plecati. Cîţu este obligat să ceară parlamentului, în următoarele zile, această aprobare. De unde crede că va obţine majoritatea de 234 de voturi necesare pentru această aprobare? Are doar voturile PNL şi UDMR, şi nu se ştie cum vor vota parlamentarii din tabăra Orban. Şi chiar dacă toţi parlamentarii PNL vor vota pentru, tot nu se întrunesc cele 234 de voturi. Ce se va întâmpla dacă primele nume propuse vor pica? Urmează alte propuneri, şi nu se ştie până când. Probabil va decide CCR. Şi în tot acest timp avem guvern interimar, incapabil să ia decizii importante.

Moţiunea de cenzură. Florin Cîţu crede că CCR îi va da dreptate la sesizarea referitoare la moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR. M-aş mira să fie aşa, pentru că a reclamat semnături false pe moţiunea de cenzură, ori CCR nu este secţie de poliţie. A mai reclamat nerespectarea procedurilor parlamentare, ceea ce iarăşi nu este obiectul activităţii CCR. Şi chiar dacă această moţiune nu va trece de CCR, are şi PSD pregătită altă moţiune de cenzură. Şi USR PLUS ar putea depune oricând o altă moţiune de cenzură. Aceasta e problema absenţei unei majorităţi parlamentare care să susţină guvernul. Poate fi dărâmat oricând cu o moţiune de cenzură. Este esenţa democraţiei.

Ne aşteaptă o iarnă extrem de complicată

Avem de înfruntat: pandemia, explozia preţurilor la energie, riscul ca inflaţia s-o ia razna, cursul leu/euro se depreciază zilnic, avertismentul agenţiei Fitch că România ar putea să-şi piardă credibilitatea la împrumuturile externe. Am mai trăit filmul acesta în 2010, şi ştim cum s-a terminat totul.

Un guvern minoritar nu poate face faţă la toate aceste provocări. Greul va fi suportat de populaţie, de cei cu venituri mici care nu-şi pot procura cele necesare traiului, şi nu mai pot plăti facturile la întreţinere, mai ales cele pentru gaze şi electricitate.

Banii europeni

Banii din PNRR vin doar contra reforme. Aşa a fost gândit şi aşa va fi semnat PNRR. Ori guvernul minoritar Cîţu nu are cum să facă reforme, care constau în măsuri de austeritate ce vor lovi mai ales populaţia săracă. Nu va avea voturile necesare să treacă prin parlament astfel de reforme.

Concluzie

Principalul vinovat de situaţia în care s-a ajuns acum este Klaus Iohannis. Din dorinţa de a controla guvernul prin Cîţu, sluga sa credincioasă, de a dicta el şi deciziile guvernului, s-a ajuns la situaţia unui guvern minoritar şi riscă să spargă şi PNL. În lunile grele care urmează numai de astfel de crize politice nu aveam nevoie. Când îşi vor da seama de eroarea făcută, va fi prea târziu. Răul se va fi spart deja în capul românilor.