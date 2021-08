Florin Cîţu îi răspunde lui Ciolacu după postarea din Vama Veche: „Vacanţă plăcută până în 2028“

„Vacanţă frumoasă până în 2028. I got this (n.r. mă ocup eu de asta)”, este mesajul lui Florin Cîţu, postat prin funcţia Story, pe Facebook.

Sâmbătă seară, liderul PSD a postat o fotografie alături de Sorin Grindeanu şi de Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu, la un local din Vama Veche, cu un mesaj ironic la adresa premierului.



“ Florin, noi suntem aici. Tu?”, este mesajul social-democratului.

Mesajul vine în contextul în care Florin Cîţu a afirmat în repetate rânduri că va ajunge în staţiune în acest sezon.

"Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, afirma Florin Cîţu la sfârşitul lunii iulie.