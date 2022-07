Firea: „Natalitatea la fetiţele de origine romă între 10 şi 14 ani este cu 8,5% mai mare în România decât media UE”

Ministrul Familiei afirmă că „natalitatea la fetiţele de origine romă cu vârste între 10 şi 14 ani este cu 8,5 la sută mai mare în România decât media Uniunii Europene”.

„Procentul este şi mai mare în cazul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. Nu mai putem amâna, trebuie să luăm atitudine acum! Copiii romi trebuie să aibă aceleaşi şanse la educaţie ca toţi ceilalţi copii. Problema căsătoriilor timpurii continuă să îi afecteze pe mulţi dintre tinerii acestei minorităţi, care, sub pretextul tradiţiei, îşi compromit şansa la un viitor mai bun. Am participat astăzi la dezbaterea cu tema „Importanţa educaţiei şi asigurarea egalităţii de şanse pentru copiii proveniţi din comunităţile de romi – din perspectiva abordării mariajelor timpurii/forţate şi abandonul maternal”, organizată de Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa. Am subliniat că, atunci când îţi obligi copilul să se căsătorească la o vârstă fragedă, când încă nu şi-a finalizat studiile, când nu a demonstrat întreaga capacitate de a explora această lume, îl condamni la o viaţă grea, fără nicio posibilitate de a evada în lipsa educaţiei. Nu este vorba de tradiţia romilor, ci de obiceiurile lor”, a scris Firea pe Facebook.

Ministrul Familiei a precizat că nu promovează „orice modalitate de a creşte natalitatea în România”. „Ne dorim creşterea natalităţii sănătoase. Familiile, cuplurile de tineri care ajung la o vârstă potrivită din punct de vedere psiho emoţional şi material să se poată împlini prin a avea copii. Nu voi promova creşterea natalităţii doar de dragul unor cifre. Nu ne mai întoarcem înainte de Revoluţie, în care aveam cantitate. Ne dorim calitate, în cazul natalităţii”, a explicat Firea.

Social-democrata a mai anunţat că Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse lucrează la o serie de proiecte.

„Toate proiectele sunt importante, dar unul dintre acestea care ne va ajuta să avem o situaţie clară este Legea separării copilului de familie prin care înfiinţăm această bază de date unică. Va fi pentru prima dată când va exista o centralizare la nivel naţional privind copiii aflaţi în situaţii de risc şi familiile vulnerabile. Aşa vom putea şti, de la sate până la marile oraşe, care este situaţia acestor copii. Avem o finanţarea de 50 de milioane de euro, prin PNRR, pentru construcţia a 150 de centre de zi, împreună cu autorităţile publice locale şi cu ONG-urile care doresc să se implice în aceste proiecte”, a completat Firea.