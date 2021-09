Dragoş Tudorache, critici la adresa lui Iohannis pe tema susţinerii lui Cîţu: Preşedintele are o datorie de neutralitate politică din postura în care se află

Întrebat cum comentează faptul că preşedintele Iohannis a spus că nu ar fi cazul ca premierul Florin Cîţu să demisioneze din funcţie, Dragoş Tudorache l-a criticat pe şeful statului că transmite un astfel de mesaj chiar înainte de alegerile interne ale liberalilor.



„Mi se pare că preşedintele îşi iese puţin din rolul constituţional şi instituţional prin faptul că, cu două-trei zile înainte de congres, dă acest mesaj, mesaj care acum în mod expres nu exista. Până în acest moment, domnul Iohannis nu s-a exprimat vreodată cu privire la o preferinţă sau alta în această luptă internă din congres. Iată că o face însă înainte cu două zile de congres. Îi las pe membrii PNL să interpreteze acest lucru. Din punctul meu de vedere, repet, preşedintele Iohannis are o datorie de neutralitate politică din postura în care se află", a răspuns eurodeputatul USR PLUS, potrivit Agerpres.



Tudorache a precizat că şeful statului „avea o datorie, tot prin prisma acestei posturi constituţionale, să intervină în această criză şi să încerce să găsească soluţii" împreună cu USR PLUS.



„Noi eram deschişi la acest lucru. Ba chiar am făcut propuneri în acest sens. Pe mine m-a surprins şi dezamăgit această intervenţie", a mai declarat Dragoş Tudorache.



Reacţia are loc după ce şeful statului a spus, într-o discuţie avută cu jurnaliştii care îl însoţesc la New York, la Adunarea Generală a ONU, că premierul Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis.



"Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. (...) Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus Iohannis, potrivit Agerpres.



În aceeaşi declaraţie de presă, şeful statului a mai spus că nu crede într-o eventuală demitere a Guvernului după cele două congrese şi consideră că premierul Florin Cîţu poate conduce Executivul până la următoarele alegeri. Cu privire la criza guvernamentală, şeful statului a spus că aceasta va fi tranşată după congresele PNL şi USR PLUS.