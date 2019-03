Dragnea şi Toader se şantajează reciproc. Surse: Liderul PSD i-a dat ultimatum ministrului Justiţiei să vină cu ordonanţele de urgenţă

Disputa dintre Liviu Dragnea şi Tudorel Toader nu s-a încheiat, chiar dacă PSD l-a salvat pe ministrul Justiţiei de moţiunea simplă a Opoziţiei. Potrivit surselor citate, liderul PSD i-a mai oferit o lună lui Toader să vină cu cele trei ordonanţe de urgenţă cerute de partid. Prima: ordonanţa care pune în vigoare articolele modificate de PSD în Codul penal şi declarate constituţionale de CCR. A doua: ordonanţa prin care toţi cei condamnaţi în ultimii patru ani de completul de cinci de la Curtea Supremă să poată cere rejudecarea dosarelor. A treia: probele din dosarele penale obţinute de procurori cu ajutorul SRI, în baza protocoalelor, să fie declarate nule. Dacă ar fi adoptate, cele trei ordonanţe ar arunca în aer sistemul judiciar, iar Tudorel Toader şi-ar compromite total cariera universitară, de aici şi ezitările arătate până acum de ministru.

„Măcar cu o ordonanţă din cele trei dacă ar veni Toader, şi tot am fi mulţumiţi“, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“. Ordonanţa pentru anularea sentinţelor e miza cea mare, potrivit mai multor social-democraţi.

PSD va opera noi schimbări în Guvern la finalul lunii aprilie, înainte de startul campaniei electorale penru europarlamentare. Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, va părăsi Cabinetul Dăncilă şi va deschide lista PSD pentru Bruxelles. Şi Natalia Intotero va renunţa la Ministerul românilor de pretutindeni pentru leafa de europarlamentar. Astfel, Liviu Dragnea l-a ameninţat pe Toader că va pleca din Guvern la remanierea din aprilie, dacă până atunci nu livrează ordonanţele cerute, susţin sursele citate.

Toader se apără cu Iohannis

La rândul său, Tudorel Toader joacă dur. Ministrul Justiţiei le-a transmis liderilor PSD că vor ajunge din nou la mâna preşedintelui Iohannis, cum s-a întâmpat în cazul Lia Olguţa Vasilescu. Dacă portofoliu Justiţiei rămâne vacant, şeful statului poate refuza noua propunere înaintată de PSD atât pe criterii de legalitate, cât şi de oportunitate. Practic, se poate repeta scenariul de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării, când Iohannis i-a refuzat de mai multe ori pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, până când Liviu Dragnea a făcut pasul în spate şi a venit cu noi propuneri pe placul preşedintelui. „Trebuie să mai ţinem cont de un lucru: referendumul“, susţine unul dintre vicepreşedinţii PSD. Dacă Iohannis va declanşa referendumul pe Justiţie, iar electoratul va taxa asaltul dat de PSD la statul de drept, va fi extrem de greu ca Liviu Dragnea să găsească un nou ministru al Justiţiei care să fie şi supus PSD, şi acceptat de Klaus Iohannis.

Iordache: Nemulţumirea nu mi-a trecut

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat după votul moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei că încă nu i-a trecut supărarea pe Tudorel Toader, chiar dacă PSD a respins moţiunea Opoziţiei. „Eu am spus şi la grup, am spus şi în plen nemulţumirea pe care o am eu şi probabil o au şi colegii mei este vizavi de activitatea ministrului Tudorel Toader. Nemulţumirea nu mi-a trecut. Asta nu înseamnă că am putut vota o moţiune iniţiată de colegii din PNL sau USR, pentru că erau foarte multe critici cu care nu eram de acord, de la legile justiţiei, coduri, secţia specializată. Ceea ce am cerut eu în plen la acel moment şi cer în continuare este ca domnul ministru în perioada următoare să vină cu nişte propuneri legislative normale, potrivit programului de guvernare”, a declarat Iordache după respingerea moţiunii.





