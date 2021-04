Doina Gradea şi Georgică Severin, la un pas de a fi demişi. Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc miercurea viitoare într-o şedinţă comună

„Noi credem că un jurnalist foarte bun cu experienţă foarte bună şi solidă la BBC, un domn pe nume Liviu Popescu este o variantă foarte bună pentru a ocupa acest interimat, această propunere din partea USR. (...) Nu are nicio conexiune de tipul celui la care am asistat acum, de fost parlamentar, politician sau membru de partid. Nu este o variantă agreată în coaliţie. Partidul meu are o propunere, nici măcar Alianţa din care fac parte, este o propune din partea USR”, a afirmat Iulian Bula