Dincu, despre întâlnirea cu Iohannis: A fost un fel de mână de ajutor pe care ne-a întins-o, pentru ca să putem lucra mai eficient. Coaliţia nu se rupe

„Da, am avut o întâlnire (...) Preşedintele României este şeful Armatei până la urmă, este comandantul suprem al Armatei. (...) Am discutat cu Preşedintele României priorităţile pe care le avem noi pentru acest an, riscurile care există, modul în care reuşim să ne integrăm în buget şi să facem un buget echilibrat pentru ca să avem şi înzestrare şi să folosim şi pentru creşterea infrastructurii din zona sistemului de apărare, despre reformele pe care vrem să le facem în zona militară şi în zona civilă, despre modul în care ne organizăm ministerul în acest moment. Principalul lucru pe care ni l-a spus preşedintele şi asta a spus-o la mai mulţi miniştri, care au fost acolo, cu ce ne poate ajuta din funcţia pe care o deţine şi în ce fel poate să ne sprijine pe noi ca să ne atingem obiectivele, inclusiv în PNNR, dar şi celelalte obiective. A fost un fel de mână de ajutor pe care ne-a întins-o, pentru ca să putem lucra împreună mai eficient”, a afirmat Dîncu.