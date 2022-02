Diaconescu l-a invitat pe George Simion la şedinţa PMP. Liderul AUR le-a propus o alianţă sau o fuziune şi le-a promis că-i ajută să-şi facă grup parlamentar

„Noi va trebui să materializăm ceea ce i-am propus domnului preşedinte încă din ianuarie, adică un pol conservator, cu reprezentare parlamentară pentru ambele partide (...) Colaborarea noastră trebuie să meargă fie într-o viitoare alianţă, fie într-o viitoare fuziune”, a declarat George Simion în cadrul şedinţei.

„Exclud fuziune, sub preşedinţia mea cât va fi, acest partid nu va dispărea. În ce priveşte cooperările într-o formă sau alta, aici decizia este în mâna dumneavoastră. Eu am un vot, datoria mea de preşedinte este să aduc variante pe masă (...) Am două lucruri să vă spun, AUR negociază numai cu mine şi cu o echipă pe care eu aş desemna-o. Evident într-o echipă, noi ne consultăm. Dacă cineva vrea să testeze altă variantă, vă spun că nu va funcţiona”, a declarat, la rândul său, Cristian Diaconescu.