Deputatul Adrian Todor, unul dintre absenţii de la moţiunea de cenzură: „E mai uşor să cadă nişte capete mărunte, decât să-şi asume responsabilitatea eşecului”

„Niciodată nu voi pune interesele politice mai presus de sănătatea publică şi respectarea legii! (...) Lipsa mea de la votul moţiunii are o poveste foarte simplă, pe care preşedintele Marcel Ciolacu o ştie, i-am trimis documentele justificative, dar e mai uşor să cadă nişte capete mărunte, decât să-şi asume responsabilitatea eşecului cei care nu au putut sau nu au vrut să treacă această moţiune”, a scris, luni seară, pe Facebook, deputatul PSD Adrian Todor.

Acesta precizează că, în data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele său, pentru 14 zile, întrucât a fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19.

„Ce să înţeleg, domnule preşedinte Marcel Ciolacu? Trebuia să încalc legea şi să mă aleg cu un dosar penal, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, să fiu prezent la Parlament şi poate să îmbolnăvesc câţiva colegi, în cazul în care sunt purtător al virusului? Cine respectă legea este dat afară din PSD, după cum aţi anunţat chiar dumneavoastră astăzi sau e considerat trădător? Consider că mi-am făcut datoria de cetăţean responsabil, atunci când am decis să respect legea, aşa cum o voi face întotdeauna. Niciodată nu voi pune interesele politice mai presus de sănătatea publică şi respectarea legii! Chiar cu riscul de a fi dat afară din partidul în care am muncit zi de zi, în ultimii 20 de ani”, a mai scris social-democratul.

Marcel Ciolacu anunţă excluderi după eşecul moţiunii de cenzură

„Care colegi? Cei trei îmbolnăviţi? Domnul Potor, domnul Rădulescu şi doamna Carmen Dan. Dacă tot forţăm aşa lucrurile am să propun Comitetului Politic Naţional excluderea celor trei. Nu e niciunul bolnav”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ulterior, PSD a transmis un comunicat de presă în care subliniază că cinci parlamentari PSD urmează să fie excluşi. „Parlamentarii PSD au fost prezenţi în sală, mai puţin 5 dintre ei care, în loc să-şi facă datoria faţă de români, au ales trădarea. În prima şedinţă a Consiliului Politic Naţional aceştia vor fi excluşi. Reconstrucţia PSD nu se poate face cu trădători şi oportunişti”, se arată în comunicatul PSD.

Primul cap a căzut deja luni seară, când organizaţia PSD Caracal l-a exclus pe deputatul Dan Ciocan din partid.