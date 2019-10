Dăncilă: Parlamentarii PSD nu vor fi în sală în momentul în care trebuie să voteze noul Guvern. Cei care vor fi în sală nu vor mai fi membri PSD

„Parlamentarii PSD nu vor fi în sală în momentul în care trebuie să voteze noul Guvern şi programul de guvernare. Cei care vor fi în sală nu vor mai fi membri PSD, este o decizie pe care a luat-o Comitetul Executiv Naţional, este obligaţia lor să formeze cvorumul, iar cei care vor fi acolo înseamnă că vor gira acest guvern şi vor gira măsurile pe care le vor lua şi nu putem accepta acest lucru”, a declarat Dăncilă, duminică seara, la Antena 3, spunând că dacă nu este cvorum nu are cum să treacă acest Guvern.

Ea a precizat că nu este cunoscut programul de guvernare al viitorului Executiv.

„Nu putem să mergem să votăm ceva ce nu este ştiut de nimeni. Este ca şi cum am cere girul pentru un program pe care nu îl cunoaşte nimeni. Nu putem face acest lucru sub nicio formă pentru că noi am luat măsuri, poate nu am făcut tot ceea ce trebuia, poate trebuiau făcute mult mai multe lucruri, nu am fost un guvern perfect, dar am fost un guvern eficient şi noi am venit un program de guvernare pe care l-am urmărit, nu am reuşit să îl realizăm tot, 70 şi ceva la sută, dar am venit şi oamenii ştiau ce îi aşteaptă”, a explicat premierul.

Dăncilă nu crede că liderul PNL Ludovic Orban va reuşi să creeze consens între cele şase formaţiuni politice deoarece acestea au priorităţi opuse.

„Dacă domnul Ludovic Orban reuşeşte să creeze un consens cu cele şase formaţiuni politice şi toţi să-l susţină pe domnul Orban, eu îi urez succes, dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc că va realiza acest lucru pentru că am văzut că din partea fiecare formaţiuni politice există o altă preocupare, un alt obiectiv. Dacă dânsul reuşeşte să le îndeplinească pe toate, multe dintre obiective fiind contradictorii, de exemplu UDMR nu îşi doreşte anticipate, USR îşi doreşte anticipate, ALDE îşi doresc alegeri în două tururi, UDMR nu. Deci am văzut că tot ceea ce-şi doresc se bat cap în cap. Dar îmi place că domnul Orban nu se dezminte, de fiecare dată de vina pe altul pentru ceea ce a făcut domnia sa. În momentul în care a discutat cu toate partidele politice, cu toate aceste formaţiuni politice cele şase dărâmarea Guvernului, s-au gândit doar să o dea pe Viorica Dăncilă jos din premier sau s-au gândit şi la paşii următori?”, a mai spus Dăncilă, care nu crede că acest Guvern va trece în Parlament.

Premierul s-a referit şi la afirmaţia liderului USR, Dan Barn,a că preferă să mai rămână trei luni Guvernul Dăncilă decât să gireze acum guvernarea liberală.

„Nu am avut nicio discuţie cu domnul Barna, dar probabil şi dumnealui a sesizat ce catastrofă vine cu guvernarea Orban şi probabil îşi dă seama că o guvernare în care trebuie să ai şase formaţiuni politice şi să nu ai niciun program este dezastruoasă pentru ţară. Nu am avut nicio discuţie cu domnul Barna”, a mai spus Dăncilă.