Dăncilă, mesaj pentru Tăriceanu: Nu poţi fi şi la guvernare şi în Opoziţie

„Nu poţi să fii şi la guvernare şi în Opoziţie, este responsabilitatea întregii alianţe. Percepţia publică este despre coaliţie şi guvernare. Cifrele demonstrează că nu e perfect, dar e guvernare eficientă. Cât suntem a doua ţară cu cea mai mare creştere economică, după Ungaria, cred că aceste lucruri arată că guvernarea merge în direcţia bună, atâta timp cât ne ţinem promisiunile. O să discut cu domnul Tăriceanu, de ce a fost atât de supărat”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

Întrebată despre posibilitatea unei moţiuni de cenzură în contextul în care ALDE ar ieşi de la guvernare, premierul a menţionat că nu se gândeşte la un asemenea scenariu.

„Nu aş vrea să fac acest scenariu. Vom avea discuţii, îmi doresc ca ALDE să rămână la guvernare, dar în eventualitatea în care ALDE va ieşi, voi căuta soluţii astfel încât această guvernare să-şi ducă la capăt programul de guvernare”, a adăugat premierul.



Călin Popescu Tăriceanu Călin Popescu Tăriceanu a afirmat într-un interviu pentru Mediafax că nu este de acord cu varianta remanierii expusă după CEx-ul PSD de Viorica Dăncilă şi este de părere că Guvernul funcţionează acum „din inerţie”. Acesta a mai adăugat că partidul său nu şantajează PSD şi că nu doreşte să facă „parte dintr-o guvernare impotentă”.





„Pentru mine şi pentru colegii mei nu funcţiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine preşedinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni”, a mai declarat preşedintele ALDE.

