Dan Barna spune că USR nu este Hopa-Mitică în negocierile PNL cu PSD: „Fie refacem coaliţia, fie mergem în opoziţie”

Dan Barna a respins armistiţiul propus de Nicolae Ciucă, „pentru că nu suntem în niciun război” şi a spus că alternativele sunt clare: „Fie PNL decide să meargă mai departe cu PSD, să refacă USL şi în seara aceasta discută preţul, (...) fie se reface coaliţia, situaţie în care putem avea o majoritate în Parlament şi tocmai de aceea nu susţinem un guvern minoritar. Este ridicol să vorbeşti de un guvern minoritar în momentul de faţă, când ai posibilitatea unei coaliţii, există posibilitatea unei majorităţi parlamentare care să asigure funcţionarea ţării”.

Vicepreşedintele USR a precizat că partidul său este gata să discute despre refacerea coaliţiei, „în momentul în care PNL şi premierul desemnat ne anunţă că renunţă la această fantezie ridicolă de a reface USL”.

„Ideea aceasta că am putea fi folosiţi ca Hopa-Mitică în negocierile cu PSD este exclusă, şi de-asta am fost foarte clari: nu vom susţine un guvern minoritar, pentru că este foarte clar şi posibil să avem o majoritate. Dacă PNL nu şi-o doreşte şi vrea s-o facă alături de PSD, e dreptul domniilor lor.”, a declarat acesta.

Liberalii şi social-democraţii s-au întâlnit în format restrâns, marţi seară, la Vila Lac, pentru a discuta despre viitorul guvernării, în condiţiile în care Nicolae Ciucă nu reuşeşte să strângă până la această oră o majoritate parlamentară.

Discuţiile au vizat o posibilă susţinere de către PSD a Guvernului minoritar PNL-UDMR, sau includerea PSD în Guvern, cu miniştri, însă nu s-a ajuns la niciun acord. Este posibil ca zilele următoare să existe alte întâlniri.