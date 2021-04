Cum s-au certat şefa TVR şi aleşii Puterii la audierile de la Comisiile de cultură. Ştirbu: Mandatul dvs. a fost un dezastru / Gradea: Nu îmi puteţi reproşa nimic

Rapoartele de activitate ale TVR pentru 2017, 2018 şi 2019 au fost respinse, ceea ce înseamnă un prim pas pentru demiterea actualei şefe a TVR. După votul dat, Gradea a luat cuvântul şi i-a criticat pe aleşii Puterii: „În toţi cei trei ani, Televiziunea Română a terminat cu profit din veniturile proprii, nu din alocaţii. Respingerea rapoartelor este o palmă dată profesioniştilor din Televiziunea Română. Rezultate rămân, vorbele se pierd. Această discuţie este un simulacru, pentru că v-aţi antepronunţat în discuţii publice. În anul 2019, nu este nimic ce puteţi reproşa Televiziunii Publice. Este o palmă dată profesioniştilor", a susţinut Gradea.

Replica a vebit de la deputatul Gigel Ştirbu (PNL), cel care a criticat-o pe Doina Gradea, susţinând că mandatele acesteia au fost „un dezastru", iar în spatele ei s-ar afla „clanuri".



„Continuarea mandatului dumneavoastră la Televiziunea Publică, plătită cu foarte mulţi bani din bugetul statului, este un dezastru. Dumneavoastră nu aţi înţeles că sunteţi angajată la stat, nu aţi înţeles cum să vă trataţi colegii. Scandalul cu jurnalista pe care aţi numit-o cap de porc, cu Dragoş Pătraru, (...), jignirile aduse aduse jurnalistei care o agasa pe doamna Firea cu întrebările, laudatio care se ridica lui Dragnea la „Viaţa Satului'. (...) Nu aţi înţeles că sunteţi plătiţi din banul public şi nu sunteţi ca celelalte televiziuni care se luptă. Aţi stat la umbra acestei siguranţe, că bugetul a fost asigurat", a spus Ştirbu.

Mai mult, fostul şef al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor a vorbit şi de una din cele mai importante emisiuni, unde ar fi fost mai ales politicienii din fostele guvernări PSD-iste. „Aţi transformat principala emisiune din prime-time a TVR într-o hazna. La ora 9, pe televiziunea publică plătită din banii cetăţenilor, timp de trei ani se face o politică partizană deşănţată”, a mai afirmat Gigel Ştirbu.



Doina Gradea a replicat că deputatul PNL trebuie să aibă dovezi pentru cele afirmate şi îl va acţiona în judecată. "Trebuie să aveţi dovezi că am în spate clanuri care mă susţin şi vă acţionez în judecată. Nu am culoare politică şi sunt un om cu background şi nimeni nu poate şterge ceea ce am făcut", a adăugat ea.

Critici la adresa Doinei Gradea a avut şi Iulian Bulai, actualul preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor. Bulai a amintit faptul că la moţiune de cenzură din octombrie 2019, TVR a transmis o telenovelă asiatică.