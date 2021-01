Cum au reacţionat politicienii români la incidentele de la Washington

Preşedintele senatului, Anca Dragu, afirmă, miercuri seară, că urmăreşte ”consternată” evenimentele din America şi nu recunoaşte oraşul în care a învăţat, a muncit şi a locuit. ”Haos şi violenţe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost înlocuit de ţipete”, afirmă Dragu, cerând ”Make America normal again”.

”În august 1999, aterizam pentru prima dată la Washington, pe Aeroportul Dulles International. Căldură, soare, umezeală, oboseala unui drum lung, precum şi emoţia şi teama unui nou început au făcut din acea zi una de neuitat. Începeam aventura studenţească în SUA. M-am adaptat rapid la noua lume, una fascinantă, cosmopolită şi dinamică. Aproape 70% dintre colegii mei de la George Washington University erau studenţi internaţionali. Mi-am făcut prieteni din toate colţurile lumii, petreceam ore în şir discutând despre economia şi politica diferitelor ţări. Era o lume a dezbaterilor deschise, oneste. Trăiam o permanentă confruntare de idei. Amfiteatrele universităţilor GWU şi Georgetown găzduiau frecvent vorbitori celebri din întreaga lume, oameni de care auzisem, dar pe care nu speram să îi întâlnesc. În Washington am înţeles ce înseamnă toleranţa şi înţelegerea”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Anca Dragu, într-un mesaj intitulat ”Make America normal again!”

Dragu susţine că urmăreşte consternată ştirile din America.

”Mă uit consternată la ştiri şi nu recunosc oraşul în care am învăţat, am muncit, am locuit. Haos şi violenţe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost înlocuit de ţipete. Şi toate acestea pentru că fostul preşedinte Donald Trump refuză să accepte înfrângerea. Mandatul fostului preşedinte a fost marcat de agresiune, divizare internă, război comercial, negarea problemelor de mediu la nivel global, dezechilibre macroeconomice, adâncirea decalajelor interne. Cu toate acestea (sau pentru toate acestea), Donald Trump refuză să accepte înfrângerea şi blochează învestirea preşedintelui Biden. Sper ca liniştea să fie rapid restabilită şi noul preşedinte să-şi preia mandatul”, a mai scris preşedintele Senatului.

Traian Băsescu: Trump a făcut praf America

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, miercuri seară, că, în loc să-şi respecte sloganul „We're making America great again”, preşedintele american Donald Trump „o face praf”. ”Trump - «We're making America great again» - şi o face praf. După ce a izolat ţara în timpul mandatului, fiind incapabil să înţeleagă că o ţară izolată nu poate fi liderul lumii, este acum, la sfârşit de mandat, pe cale să-şi facă ţara praf şi pulbere”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Traian Băsescu. Fostul preşedinte afirmă că Doland Trump este ”un mare om de afaceri şi în acelaşi timp, un om politic mărunt, bolnav de egoism şi putere şi care se pune pe el deasupra intereselor ţării lui”. Mai mulţi protestatari care îl susţin pe Trump au pătruns în clădirea Capitoliului de la Washington în ziua în care este validată alegerea lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA. Poliţia Capitoliului a reţinut câţiva protestatari care intrau în clădire. Unii demonstranţi au ajuns până în sala Senatului, căţărându-se pe ziduri, moment în care poliţiştii au scos armele. De asemenea, poliţia a ordonat, miercuri, evacuarea mai multor clădiri ale Congresului american, în timp ce manifestanţi susţinători ai lui Trump au protestat faţă de validarea victoriei lui Joe Biden în faţa Capitoliului, într-o atmosferă tensionată.

Marcel Ciolacu: Democraţia americană merită mai mult

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmă, miercuri seară, că ”democraţia americană merită mai mult” decât ceea ce s-a întâmplat în Washington şi că este timpul pentru responsabilitate. ”Asta se întâmplă atunci când un om vrea toată puterea şi divizează societatea”, afirmă Ciolacu. ” Sunt îngrijorat de evenimentele din Washington. Democraţia americană merită mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se întâmplă atunci când un om vrea toată puterea şi divizează societatea”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Marcel Ciolacu. Acesta susţine că ”abuzul de putere şi refuzarea rezultatelor alegerilor a devenit o practică pentru politicienii de dreapta, inclusiv din România”. ”Sunt convins că democraţia americană va trece peste asta. Salut discursul serios şi apelul la calm al preşedintelui-ales Joe Biden”, a mai scris liderul social-democrat.

Dan Barna: Ce se întâmplă acum în Statele Unite ne arată că nimic, dar nimic din ceea ce înseamnă democraţie nu este definitiv câştigat