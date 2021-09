CTP, după scandalul din Parlament: „Vă rog să vă gândiţi ce s-ar petrece într-o Românie guvernată de AUR. Împreună cu USR PLUS”

„Dacă până acum liderii USR Plus încercau să spună că n-au făcut decât (!) să semneze o moţiune de cenzură împreună cu AUR, astăzi, în Parlamentul României, alianţa partidului dlor Barna şi Cioloş cu „cămăşile brune” ale lui Simion a apărut în toată splendoarea.

Sub privirile satisfăcute ale parlamentarilor USR Plus, în frunte cu dl Barna, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor şi al PNL, dl Florin Roman, a fost pur şi simplu umflat, luat de subţiori, de haidamacii AUR, i s-a smuls scaunul, s-a aruncat cu dosare în el, i s-a luat microfonul, pe care l-a înşfăcat dna Dragu, încăpreşedinta Senatului, deşi USR Plus a rupt coaliţia pe baza căreia a primit postul.”, a scris CTP într-un editorial pentru republica.ro