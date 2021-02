CTP, despre comportamentul senatoarei Diana Şoşoacă la Institutul „Marius Nasta”: Ameninţări de „tip mafiot”. „Suge capital politic” din Valea Jiului

CTP condamnă comportamentul senatoarei Şoşoacă: „Doamnei îi spuneam până acum senatoarea «Cascada Urlătoarea». O să-i schimb apelativul cam o dată pe săptămână, pentru că e bine să facem lucrul ăsta. E foarte activă doamna. O să-i spun doamna «Balivernă» săptămâna asta”.

„Dorea să-l înghită pe omul ăla la care zbiera. Acolo era un om de ordine şi această doamnă l-a ameninţat în cel mai pur stil mafiot - «Dacă nu te dai la o parte din faţa mea, nici nu ştii ce-ai să păţeşti»”, continuă jurnalistul.

„Mi-a mai venit ceva...doamna «Ciocioacă», pentru că are foarte multe cioace în dotare. Îl ameninţă pe acel om, care are nişte instrucţiuni. El este pus acolo să facă o treabă. Este un absolut nevinovat care îşi face fişa postului. Această «amică a poporului» se năpusteşte asupra lui, îl ameninţă în stil mafiot. Ce să obţii din asta? Stimaţi simpatizanţi ai doamnei «Ciocioacă», ce să obţii ameninţând şi împingându-te cu agenţii de pază? Sunt nişte oameni care nu au nicio responsabilitate în legătură cu ce vrea să discute doamna cu ministrul. Au nişte instrucţiuni - să nu lase pe nimeni să treacă. Doamna nu are dreptul să treacă pe acolo cu acea legitimaţie pe care o agită”, insistă el.

CTP îi dă un sfat senatoarei Şoşoacă, şi anume să nu-şi folosească legitimaţia de parlamentar în modul „ticălos şi ilegal” cu care a făcut-o la Institutul „Marius Nasta”.

„În faţa Ministerului Sănătăţii, acum două săptămâni, după Balş, acolo spunea jandarmilor «mă lăsaţi să intru eu singură sau vreţi să intru cu toţi ăştia din spatele meu în clădire?». Din nou, ameninţare de şefă de bandă, de gaşcă. Asta este esenţa comportamentului doamnei”, a mai declarat CTP la Digi24.

În opinia jurnalistului, comportamentul senatoarei nu trebuie ignorat: „E greu. Simplul fapt de a-i pronunţa numele sau chiar a mă referi la această fiinţă este înjositor. Nu se poate să laşi lucrurile astea. Sunt mulţi care tac în clipa de faţă pentru că le este frică de deschiderea asta a maxilarelor cucoanei. «Cine ştie ce mai scuipă în continuare, cum mai ameninţă şi ce mai face?». Cineva trebuie să spună lucrurile astea, să le spună celor care o admiră pe doamna că sunt reduşi mintal dacă pot să admire aşa ceva. Aceste demersuri ale persoanei în cauză nu au niciun sens, nu duc la niciun rezultat, cu excepţia umflării capitalului de imagine al acestei persoane”.

CTP a criticat şi deplasarea senatoarei la minerii din Valea Jiului. Potrivit lui, încercarea Dianei Şoşoacă de a se asocia cu protestul minerilor este „neomenesc, de o ticăloşie fără margini”. „Înfige botul acela foarte dezvoltat al dânsei şi suge de acolo capital politic”, a afirmat jurnalistul.