Cristian Pîrvulescu, despre negocierea noii coaliţii: E plauzibil ca în trei săptămâni să avem un Guvern. Nicolae Ciucă ar fi cel mai uşor de acceptat de toţi

Adevărul: Mai pot partidele să îndrepte ceva după alegeri? Cum vedeţi viitoarea coaliţie de guvernare?

Cum era şi înainte. În jurul PNL. Nu va exista de fapt o alternativă la această majoritate. În România au rezistat la guvernare doar guverne minoritare cum este cazul lui Tăriceanu. După ce a fost părăsit de PPDD a rezistat un an jumătate. Cu sprijinul PSD. Acum nu se poate întâmpla aşa ceva. Odată ce Ludovic Orban s-a retras, marja de manevră a preşedintelui e stabilă. Cred că preşedintele intenţionează în continuare să-şi impună reformele. Dacă preşedintele Iohannis nu ar fi fost în funcţie, România ar fi fost o ţară iliberală. Atacul dat în campanie a fost împotriva lui Iohannis. E văzut ca principalul răspunzător pentru acest liberalism, considerat anormală de foarte mulţi, inclusiv de unii din liberali. Se poate forma fără mari dificultăţi o coaliţie. Mă aştept ca permierul să fie tot o persoană neutră.

Deci nu va fi tot Orban.

Nu cred că va fi tot Orban. Cred că Ludovic Orban cu experienţa sa se va muta la Camera Deputaţilor unde va avea o marjă de negociere cum n-a avut la Guvern şi va avea posibilitatea să revină în politică după această înfrângere. Mă aştept să aibă loc şi o schimbare la nivelul conducerii PNL. Eu cred că am putea avea guvern până la finalul acestui an. Nu vor fi negocieri foarte lungi. Noul Parlament începe activitatea pe 21 decembrie. E un scenariu plauzibil ca în trei săptămâni să avem un Guvern stabil, cu majoritate clară, greu de atacat. În primele luni după începutul guvernării e efectul vagon. Toată lumea vrea să meargă cu majoritatea. Acele luni vor trebui folosite cu graţie.

Dar acest guvern pleacă cu un handicap de imagine. Nu are în interiorul lui partidul câştigător al alegerilor.

Trebuie să ne obişnuim cu acest lucru, se întâmplă peste tot în lume. Până la urmă nu e principiul majorităţii, e principiul coaliţiei parlamentare. Ar fi anormal să fie această obligaţie să i se dea posibilitatea de a forma guvernul primului clasat. Ăsta e rolul negocierilor. Unii politicieni au fost indiscreţi şi am aflat că preşedintele a avut deja consultări. PSD nu are cu cine să se alieze şi nu poate obliga pe cineva să se alieze cu PSD. Există o diferenţă de viziune clară. Memoria noastră nu e atât de afectată de trecerea timpului să uităm co vinovaţii din 2017-2018 sunt în continuare în partid. Olguţa Vasilescu e tot acolo. Florin Iordache a devenit preşedintele Consiliului Legislativ. Autorul OUG13 va fi cel care va asigura corectitudinea legislativă în România.

Mulţi spun că nu va fi atât de uşor, uitându-se la radicalismul celor din USR-PLUS. Faptul că s-au contrat cu PNL în această perioadă îi fac să creadă că nu va fi atât de uşor.

S-au contrat cu Ludovic Orban. PSD şi USR-PLUS nu mai au pe cine să atace. Cioloş, principalul purtător de cuvânt al USR-PLUS a fost clar. Campania a trecut, acum începem să negociem. Nu va fi imposibil de găsit compromisuri. USR dorise din martie despărţirea de Ludovic Orban. L-au considerat un reprezentant al vechiului sistem politic. Nu i se poate reproşa nimic de acest lucru lui Nicolae Ciucă.

Deci îl vedeţi pe Nicolae Ciucă că ar fi şi propunerea pentru noul Guvern?

E un nume vehiculat. Cred că e persoana cea mai neutră cu putinţă din PNL şi cel mai uşor de acceptat de ceilalţi parteneri. Are experienţa administrativă şi are o imagine pozitivă, aşa cum au în general militarii. Dar dacă preşedintele are anumite obiective bănuiescă că şi-ar dori o persoană care îi este apropiată şi ar colabora foarte bine. Din toţi cei care pot oferi PNL, Ciucă s-ar potrivi cel mai bine.