Comisia Olguţa. PSD vine cu acuzaţii în cascadă la adresa AEP şi STS pe tema euroalegerilor: „Mai rămânea să spuneţi că se deteriorează sexual tabletele“

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu-Buică, a fost luat tare de aleşii PSD şi ALDE încă de la începutul audierii. Acestuia, numit la şefia instituţiei cu sprijinul PSD la începutul primăverii, i s-a cerut socoteală privind activitatea AEP, modul cum a gestionat alegerile europarlamentare şi colaborarea cu STS în ceea ce priveşte „Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal“ (SIMPV), adică prezenţa în timp real, precum şi transmiterea datelor către BEC.

Una dintre întrebările repetate insistent de politicienii PSD şi ALDE este dacă există riscul sau se poate presupune că a fost viciat procesul electoral din cauza SIMPV. „Pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de colegii noştri informaticieni, nu ar trebui să existe vulnerabilităţi în acest sistem. Aceste tablete au fost puse la dispoziţia AEP şi împreună cu STS au fost diverse teste pe CNP-uri şi s-a constatat că nu ar exista vulnerabilităţi“, a afirmat Mituleţu-Buică.

Mai mult, şeful AEP le-a atras atenţia celor din coaliţia de guvernare că şi ei au trimis oameni la testarea softului, fiind purtate discuţii între autorităţi şi partide până cu o zi înainte de începerea votului la europarlamentare.

Poziţia AEP privind SIMPV

De asemenea, Mituleţu-Buică a punctat faptul că softul de monitorizare a participării la vot nu poate să treacă într-un timp aşa de scurt de la STS la o altă instituţie, cu toate că social-democraţii au insistat cu această temă. „Am avut discuţii cu decidenţii. În termen de treo luni, AEP nu are capacitatea instituţională de a prelua acest sistem informatic şi comunicaţile în ceea ce priveşte alegerile din România“, le-a transmis şeful AEP.

Cele mai dure atacuri au venit din partea deputatului Ion Călin, vicepreşedinte al Comisiei de administraţie, cel care s-a revoltat că softul a fost făcut de STS şi că nici serviciul în cauză, nici AEP „nu o să spună că a fost fraudă“. „Sunt multe abateri, multe disfuncţionalităţi. Nu a existat manual de prezentare de către STS a sistemului de monitorizare“, a subliniat Călin, care a vorbit de posibilitatea votului multiplu.

„Vă distraţi? Am trăit în alte filme alegerile astea“

A luat cuvântul şi Cătălin Rădulescu, ales cunoscut şi ca „Deputatul AKM“ . Deputatul a avut mai multe ironii şi jigniri la adresa şefului AEP. „Azi dimineaţă am venit crezând că e o audiere interesantă. Dar am văzut că râdeţi tot timpul. Vă distraţi? Am trăit în alte filme alegerile astea. Se deteriorează moral tabletele, aţi spus dumneavoastră. Mai rămânea să spuneţi că se deteriorează sexual. Şi gata, le făceaţi şi mentenanţa“, a afirmat Rădulescu, fiind întrerupt de mai multe ori de Olguţa Vasilescu pentru a i se cere să schimbe tonul.

„N-aţi văzut că în străinătate avea lumea tricouri pe care scriau lucruri împotriva PSD şi strigau faţă de PSD? Rolul dumneavoastră nu e să constataţi, ci să întrebaţi. Sunteţi organizator, nu constatator. Aveţi o prietenie maximă cu STS. Vă recomand să faceţi o propunere ca în viitor să organizeze SRI alegerile în România şi SIE în străinătate“, a completat deputatul, care i-a cerut lui Mituleţu-Buică să aducă la comisie „toate înregistrările video şi audio din străinătate, plus toate listele electorale şi toate buletinele“.

Opoziţia şi ONG-urile au luat apărarea AEP

Senatorul USR Radu Mihail a reacţionat la acuzaţiile lansate de Cătălin Rădulescu şi a sări în apărarea lui Mituleţu-Buică. „Am auzit aici ameninţări. Nu vă lăsaţi intimidat. Se încearcă propagarea de ştiri false“, a declarat senatorul USR.

De partea AEP au fost şi organizaţiile neguvernamentale, cum a fost cazul celor de la Expert Forum, ONG care a prezentat şi unele statistici privind procesul de vot. Faptul că organizaţia nu a adus probe care să susţină o posibilă fraudare a alegerilor i-a făcut pe majoritatea celor din comisie să nu fie deloc interesaţi la prezentarea experţilor în materie electorală din cadrul ONG-ului. Totuşi, un lucru anume i-a preocupat pe cei din conducerea comisie: cine a finanţat organizaţia pentru monitorizarea alegerilor.

