Năsui şi Voiculescu, atac la PNL: Nu se pune problema să negociem nimic pe colţul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba. Voi recrutaţi primari PSD

„În ultimele zile au apărut câteva zeci de articole despre cum Bucureştiul a fost împărţit. Vedem astăzi declaraţiile unui lider liberal care vorbeşte despre împărţirea listelor între USR PLUS, PNL şi PMP. Totul sub aceeaşi placă repetată de 30 de ani: «Este nevoie de dreapta unită, doar aşa scăpăm de PSD».

Este o placă obosită. Şi e prea puţin. Am investit prea mult în anii ăştia ca să scăpăm doar de PSD. Asta e valabil pentru toţi cei care au ieşit să protesteze în toată ţara şi pentru toţi cei care au pătimit cu adevărat de pe urma nemerniciei PSD. Ştim că şi în PNL sunt câţiva care gândesc la fel, nu lor ne adresăm aici, ci tuturor celorlalţi: Nu mai ţine cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutaţi primari de la ei”, notează cei doi co-preşedinţi ai USR-PLUS Bucureşti pe Facebook.

„Pentru voi, «dreapta» şi «stânga» sunt doar două mâini care au acces, pe rând, la banul public”

Aceştia amintesc că candidatul PNL pentru primăria Iaşi este fostul social-democrat Mihai Chirica sau că PMP absorbea în urmă cu patru ani partidul lui Gabriel Oprea, UNPR.

„Schimbatul de tricouri, geci şi «campioni» între partidele voastre şi PSD e un sport prea vechi.

Cu cine să unim «dreapta»? Cu domnul Chirica de la Iaşi care a sărit de la PSD la PNL? Cu domnul Popescu de la sectorul 2 care încă nu ştie dacă e la «dreapta» sau la «stânga»? Cu domnul Hubert Thuma de la Ilfov, vechi USL-ist şi condamnat penal? Cu fostul viceprimar al lui Vanghele? Cu lobbyistul Tănase Stamule? Cu PMP-ul care acum 4 ani absorbea UNPR-ul lui Gabriel Oprea şi între timp a făcut blat după blat cu Firea-PSD?”, au mai adăugat cei doi.

Năsui şi Voiculescu acuză celelalte partide de feudalism şi afirmă că în Bucureşti funcţiile au fost negociate de-a lungul timpului pe colţul mesei.

„Ce faceţi voi de 30 de ani e mai aproape de feudalism decât de democraţie.

„Pentru voi, «dreapta» şi «stânga» sunt doar două mâini care au acces, pe rând, la banul public. În funcţie de care are dexteritate mai mare la furat, jonglaţi de la o mână la alta. Schimbaţi echipa în funcţie de cine oferă mai mult: azi e «am semnat cu FC Dreapta Unită pe viaţă», mâne e «am fost fan CSM Stânga de mic» (...).

În Bucureşti, funcţiile au fost negociate de-a lungul timpului pe colţul mesei şi chiar pe sub masă. Cei care trăgeau sforile în PNL şi-au negociat posturi în administraţiile din Bucureşti, în direcţiile din primării, în adunările generale şi consiliile de administraţie ale companiilor municipale marca Firea-PSD”, au mai declarat cei doi.

„Curăţenia începe din propria curte. Până atunci nu negociem”

Co-preşedinţii USR-PLUS au mai transmis că dacă partidele vor să arate că s-au schimbat, atunci să înceapă „curăţenia” prin a rupe legăturile cu primăriile controlate de PSD şi retragerea „băieţilor de la partid” din consilii de administraţie.

„Dacă vreţi cu adevărat ca lucrurile să se schimbe, arătaţi-ne că aţi început curăţenia. Începeţi cu propria curte. Aveţi şi oameni cinstiţi în partid, cu care puteţi construi pe curat - încetaţi să îi umiliţi şi pe ei prin metehne vechi USL-iste. Rupeţi orice legătură cu primăriile controlate de PSD, retrăgeţi-vă băieţii de la partid din consilii de administraţie şi numiţi profesionişti şi apoi haideţi într-adevăr să discutăm cum scoatem nu doar pesedeul din administraţia Bucureştiului, ci şi pesedismul, pedelismul, uselismul şi ciocoismul. Că doar asta vrem cu toţii, nu?

Până atunci, nu se pune problema să negociem nimic pe colţul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba. USR-PLUS s-a lansat cu mesajul «Ne-am unit şi mergem la victorie» şi rezultatul a fost ca USR-PLUS a luat în Bucureşti peste «FC Dreapta Unită» şi «CSM Stânga» la un loc. Asta este singura unitate de care puteţi fi siguri.

Am spus acum un an că fără hoţie ajungem departe. Nu fără PSD, ci fără hoţie! Nu contează dacă ea vine din dreapta sau din stânga, ca să putem construi ceva serios, trebuie să eliminăm hoţia sub toate formele ei”, au conchis cei doi.