Cîţu susţine că primul şef al Guvernului va fi dat de PNL: „Eu cred că da, altfel nu am mai discuta”. PSD nu a confirmat

„Astăzi avem o propunere de premier din partea PNL, prin care noi credem că am deblocat aceste negocieri. Eu zic că este o mare victorie ca în această coaliţie partidul mai mic să aibă premierul”, a declarat Florin Cîţu joi seara, după negocierile cu PSD.

Întrebat dacă s-a decis ca premierul să fie de la PNL, liderul partidului a afirmat: „Suntem încă la negocieri, eu cred că da. Eu aşa cred, că altfel nu am mai discuta”.

Cîţu a mai transmis că l-a propus pe Nicolae Ciucă să conducă negocierile cu PSD şi UDMR, pentru că „a fost o problemă” atunci când Ludovic Orban, preşedinte al partidului la acea vreme, nu l-a implicat pe el direct în discuţii, în calitate de nume propus pentru şefia Executivului.

„Astăzi l-am propus pe domnul Ciucă să conducă negocierile. În iarnă, când am fost propus premier, am văzut că a fost o problemă că nu eram implicat direct în negocieri şi era preşedintele partidului cel care făcea negocierile. Am învăţat din greşelile de atunci”, a explicat Cîţu.

Nicolae Ciucă este propunerea PNL pentru şefia Guvernului, după ce a fost votat joi, într-o şedinţă fulger a liberalilor, în unanimitate. Ministrul interimar al Apărării va conduce negocierile cu liderii PSD şi UDMR pentru a pune la punct programul de guvernare comun. Propunerea lui Nicolae Ciucă a venit chiar din partea preşedintelui PNL, Florin Cîţu.

În urma negocierilor de joi, Marcel Ciolacu a declarat că s-a decis ca până săptămâna viitoare, joi, România să aibă un Guvern cu puteri depline, dar nu a precizat cine va fi prima propunere de premier.