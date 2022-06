Cîţu, provocare pentru Ciolacu: PSD e la guvernare de 6 luni şi întreg sectorul privat e bulversat. Cine nu face reforme, susceptibil de subminarea economiei

”Şmecheria cu ”nu introducem taxe anul acesta dar modificăm codul fiscal ca să introducem taxe peste 6 luni” nu ţine. Programul de guvernare pe care PNL îl susţine şi pe care noi liberalii l-am votat nu are nimic in el despre taxe noi. Liberalii susţin reformele. Pentru că liberalii se gândesc la România de mâine. Reformele, amânate 30 de ani de clasa politică, sunt acum în PNRR. Le-am introdus acolo anul trecut cu un scop şi sunt direct legate de investiţîi (bani gratis şi împrumuturi cu dobânda ZERO). Investiţiile şi reformele merg împreună”, spune fostul premier liberal.