Cîţu îi ia faţa lui Orban în cursa pentru şefia PNL. Cum şi-au împărţit organizaţiile în ultima săptămână

Prim-ministrul a încheiat săptămâna prin obţinerea susţinerii organizaţiilor din Cluj şi Maramureş. În timp ce Maramureş are doar 98 de delegaţi aleşi, PNL Cluj are 163 de delegaţi aleşi, fiind a doua pe ţară ca rezultate. Anterior, de partea lui Cîţu au venit organizaţiile Sălaj, Satu Mare şi Ilfov, filiale unde au avut loc alegeri săptămâna trecută pentru noile conduceri. Din cele trei, Ilfovul este organizaţia care trimite la Congresul din 25 septembrie cel mai mare număr de oameni, adică 127 de delegaţi aleşi, în timp ce Sălajul are 76 de delegaţi aleşi şi Satu Mare 65 de delegaţi aleşi. În total, 529 de delegaţi aleşi.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a reuşit să-şi impună favoriţii în filiale cu rezultate mediocre, cum sunt Hunedoara, Călăraşi, Ialomiţa şi Caraş-Severin. Toate cele patru organizaţii au împreună 327 de delegaţi aleşi.

Organizaţii indecise

Organizaţiile Bihor, Arad şi Giurgiu şi-au ales ca şefi pe Ilie Bolojan, Gheorghe Falcă, respectiv Dan Motreanu. Aceste filiale fruntaşe nu s-au pronunţat încă pentru un favorit. PNL Bihor are 177 de delegaţi aleşi, fiind prima pe ţară, în timp ce PNL Giurgiu, prin cei 134 de delegaţi, este pe locul al cincilea. Potrivit unor surse politice, Dan Motreanu este aproape să bată palma cu Florin Cîţu, însă aşteaptă să vadă ce funcţie îi este propusă la nivel central de către prim-ministru. De altfel, Cîţu nu s-a atins deloc de oamenii pe care îi are PNL Giurgiu în administraţia centrală, spre deosebire de atitudinea faţă de unii din filialele care-l susţin pe Orban.

Prima trădare din echipa Orban

Mircea Fechet, ales preşedinte al PNL Bacău cu susţinerea lui Ludovic Orban, unde l-a învins pe Daniel Fenechiu (fost şef al senatorilor liberali), a anunţat că întoarce armele şi trece în echipa Cîţu, la doar două săptămâni de când se bazase pe sprijinul şefului partidului. Mircea Fechet a motivat gestul său prin faptul că are în primul rând „o datorie faţă de cetăţeni”, în faţa cărora şi-a asumat dezvoltarea judeţului. Iar pentru acest lucru merge alături de Florin Cîţu. De altfel, liberalii din Bacău au fost chemaţi săptămâna trecută la Palatul Victoria pentru a discuta despre rectificarea bugetară şi nevoile aleşilor locali.