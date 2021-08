Cioloş: Când supunem la vot Fără penali în funcţii publice, avem 30 de zile pentru referendum. Dacă apare un val pandemic, riscăm să ratăm acest obiectiv

“Noi, în momentul în care supunem la vot în Parlament fără penali în funcţii publice, în 30 de zile trebuie să organizăm referendumul şi credem că putem avea susţinere la referendum, dar oamenii trebuie să poată să fie prezenţi şi trebuie să ieşim din perioada asta de pandemie, pentru că, dacă ne trezim că am votat în Parlament şi în alea 30 de zile apare o situaţie, un nou val pandemic şi oamenii nu vor putea participa la referendum, riscăm să ratăm acest obiectiv, dar el rămâne în continuare un obiectiv esenţial”, a explicat Dacian Cioloş într-o conferinţă de presă.

Într-un raport referitor la cele 8 luni de guvernare USR PLUS prezentat de vicepremierul Dan Barba Comitetului Politic al Alianţei, se arată că USR PLUS se angajează ferm să pună acest proiect în aplicare, având în vedere votarea textului susţinut de 1 milion de cetăţeni şi în Senat, după care urmează organizarea referendumului de schimbare a Constituţiei ”în primele trei luni după încetarea epidemiei Covid – 19”, potrivit News.ro.



El a fost întrebat de un cetăţean care s-a declarat dezamăgit de actuala situaţie, ce s-a schimbat în bine pentru români de când această coaliţie este la guvernare.







“Deocamdată nu s-a schimbat suficient, suntem într-o coaliţie de trei partide, partidul care vorbeşte cel mai mult de reforme şi insistă pe ele e deocamdată USR PLUS. După ce trec aceste alegeri interne şi congrese, e clar că nu mai avem în niciun motiv să mai tărăgănăm, însă un lucru e clar, USR PLUS nu o să se mulţumească cu firimituri, nu o să se mulţumească cu mărunţişuri în această coaliţie, sunt câteva obiective pe care trebuie să livrăm şi cu gândul acesta am intrat şi rămânem în coaliţie”, a explicat Cioloş.