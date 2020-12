Cioloş, primul atac asupra partenerilor din coaliţie: Am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Cîmpeanu în Guvern

„Mi s-au cerut explicaţii şi cred că în noua configuraţie în care USR PLUS are responsabilitatea guvernării e nevoie să vorbim deschis şi cu transparenţă şi despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliţie, dar şi despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac. La fel ca o mare parte a societăţii civile, şi eu, personal, am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern – şi, la fel, mulţi colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acţionat politic şi profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent şi o referinţă pentru educaţia din România”, a scris, miercuri, pe Facebook, Dacian Cioloş.





Acesta explică faptul că Alianţa USR PLUS nu a putut acţiona în structura guvernului doar proporţional cu voturile primite.





„Nu am avut control pentru desemnările de miniştri ale partenerilor, aşa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS. În acelaşi timp, ştiu că aveţi dreptate să fiţi nemulţumiţi şi să ne menţionaţi. Suntem responsabili de ceea ce va decide guvernul din care facem parte şi ne vom asigura că programul de guvernare va fi aplicat. Şi nu vom accepta derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educaţie, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor”, a mai scris Cioloş.





Acesta afirmă că va rămâne receptiv la toţi cei cu idei şi cu experienţe bune în domeniul educaţiei.





Sorin Cîmpeanu, propus de PNL pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a fost avizat pozitiv de către comisiile reunite ale Parlamentului, cu 20 voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri.





În cursul zilei de marţi, zeci de asociaţii şi personalităţi au cerut ca Sorin Cîmpeanu să nu fie nominalizat pentru funcţia de ministru al Educaţiei.