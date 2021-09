Ciolacu, replică pentru Ionuţ Moşteanu: Mă, secăturilor! Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria că aţi pus labele pe justiţie

Reacţia vine după ce liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a precizat că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu are blat cu premierul şi să aducă cei 157 de parlamentari ai PSD ca să voteze moţiunea de cenzură.

„Cum creşte PSD în sondaje, cum apare asta cu PSD-iştii sunt securişti sau că suntem blat cu Iohannis. Păi de ce să fiu eu blat cu Iohannis, ce-mi poate da mie Iohannis? N-am dosare penale, n-am furat! De să fac blat cu Iohannis? A ieşit nu ştiu ce lider USR supărat că noi nu-i votăm moţiunea de cenzură, să spună că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu este blat cu Iohannis şi să voteze. Mă secăturilor. Păi voi faceţi un şantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria că aţi pus labele pe justiţie şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică la Antena 3.

Liderul PSD a precizat că nu a fost sunat de preşedintele Iohannis şi nici nu a vorbit cu premierul Florin Cîţu şi va cere companiei de telefonie mobilă la care e abonat pentru a pune la dispoziţie desfăşurătorul.

„Nu m-a sunat domnul Iohannis. N-am vorbit cu Cîţu. Ce blat să am eu cu Iohannis? N-am vorbit cu Iohannis, nu am discutat cu el. Eu am Orange. O să cer la companiile de telefonie mobilă să pună desfăşurătorul la dispoziţie, nu ştiuCu domnul Cioloş mă aşteptam să vorbesc să punem totuşi la punct un text al moţiunii”, a completat Ciolacu.

Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu i-a transmis lui Marcel Ciolacu că există o cale simplă si infirme blatul cu Florin Cîţu şi anume să înceteze cu tergiversările şi perdelele de fum, absenţa social-democraţilor la şedintele Birourilor permanente reunite sau afirmaţiile cu privire la moţiunea USR PLUS şi AUR sau moţiunea PSD. „Aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori şi comanda dublă cum se spune”, i-a mai spus acesta liderului PSD.