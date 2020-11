Ciolacu: „Am solicitat, totuşi, să nu intrăm în campanie electorală / Nu moare România câteva luni în această structură a Parlamentului”

Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, la B1 TV, că este o premieră ca Opoziţia să fie acuzată că sabotează puterea prin Parlament.

„E cred că pentru prima oară, e o premieră când acuzi Opoziţia că sabotează puterea prin Parlament. Repet, PSD în acest moment, după cum ştiţi, este o minoritate în Parlament”, a afirmat preşedintele PSD.

Atunci când moderatorul i-a spus că liberalii îi acuză pe social-democraţi că ei controlează anumite majorităţi, în anumite momente în Parlament, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu. Sunt grupuri parlamentare, grupul minorităţilor, grupul UDMR, grupul PMP, care sunt cu ei la guvernare. Am văzut şi eu liderii PMP cum înjură actualul guvern şi spun că nu gestionează bine, dar ei sunt împreună la guvernare. (…) De exemplu, a fost amendamentul la legea – ştiţi că prima oară s-a venit în Parlament cu un proiect de lege semnat de către mine cu 75% şomajul tehnic să fie suportat de stat, noi punând o condiţie pe care am regăsit-o şi în legislaţia europeană, în Spania, în Germania, în Italia, beneficiai de acei 75%, dar şi cu obligativitatea că pe această perioadă, cât timp beneficiezi de cei 75%, să nu fie nimeni trimis în şomaj. Acel amendament a fost votat de către toate grupurile şi iniţiativa noastră, a Partidului Social Democrat, a fost votată în Parlament de către toată lumea şi pe urmă a fost atacată la CCR de către Guvern din cauza acestui amendament pus de către noi, că dacă beneficiezi de un ajutor la stat, atunci trebuie să fii corect şi tu faţă de angajaţii tăi şi să nu trimiţi pe nimeni în şomaj”.

Marcel Ciolacu a mai afirmat că această campanie nu este oportună în acest moment, având în vedere trendul ascendent de infectări.

„Noi suntem în prag de alegeri electorale, în plină campanie electorală şi în plină pandemie. Categoric, această campanie electorală nu este oportună în acest moment, în ceea ce priveşte trendul ascendent de infectări şi îngrijorător. Am solicitat, totuşi, să nu intrăm în campanie electorală şi să nu ţinem acum alegeri. Dacă va exista acel vaccin pe care îl invocă domnul Orban, să vaccinăm întâi populaţia şi pe urmă mergem cu toţii safe la alegeri. (...) Nu moare România încă câteva luni în această structură a Parlamentului şi ni s-a părut mai oportun să facă acest lucru”, a mai declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu, a mai afirmat şi că, de câte ori preşedintele României, Klaus Iohannis, iese să ia apărarea Partidului Naţional Liberal şi „“să înjure PSD-ul”, acest lucru înseamnă că liberalii scad în sondaje, precizând că intervenţiile şefului statului sunt cel mai bun barometru pentru social-democraţi.

Marcel Ciolacu a fost întrebat cum vede creionată viitoarea majoritate parlamentară, aşa cum va rezulta în urma votului din 6 decembrie, afirmând că românii vor hotărî viitoarea componeţă a Guvernului.

El a precizat că PSD a decis să nu facă sondaje de opinie în această campanie electorală.

„Am văzut multe sondaje de opinie. Am văzut şi sondaje când Partidul Social Democrat câştiga alegerile europarlamentare, cu 36%, 38%. Am avut cel mai mic scor din istoria Partidului Social Democrat. Am văzut sondaje de opinie. La fel văd şi sondaje de opinie acum. Momentan, noi am luat o hotărâre să nu facem sondaje de opinie, e adevărat, facem focus grupuri să vedem până la urmă ce îşi doresc românii şi care este agenda”, a explicat Ciolacu.

El crede că, de câte ori Klaus Iohannis iese să “înjure” PSD-ul, acest lucru înseamnă că PNL-ul a început să scadă în sondaje.

„Urmărim televizorul la fel ca dumneavoastră şi vedem de câte ori iese preşedintele României să ţină apărarea PNL şi să înjure PSD-ul înseamnă că PNL-ul iarăşi scade în sondaje. Este cel mai bun barometru pentru noi la partid să ştim cum evoluează sondajele din România şi percepţiile în România. Să aşteptăm votul, noi ne pregătim programul de guvernare, îl vom explica românilor în această lună de campanie electorală. Dacă câştigăm alegerile, şi eu din ce în ce cred că PSD va fi pe primul loc la aceste alegeri şi vom respecta Constituţia, în acel moment PSD în funcţie de scorurile electorale din Parlament şi cine o să intre în Parlament, o să prezentăm acest program de guvernare şi vedem dacă vom creioa o majoritate”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.