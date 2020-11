Cine sunt liderii care se luptă pentru funcţia de premier. Pe cine propune PSD

PNL şi-a stabilit ca obiectiv câştigarea alegerilor parlamentare, însă miza nu e doar victoria în sine, ci mai ales rezultatul. Liberalii vor să repete scorul obţinut la locale (34%), însă partidul a pierdut două procente în ultima lună, mâncate de pandemie, susţin surse politice pentru Adevărul. Scenariul optimist: PNL va atinge 35% pe fondul mobilizării primarilor şi a luptei la baionetă cu PSD, caz în care premierul desemnat de Klaus Iohannis va fi cu siguranţă tot Ludovic Orban. Preşedintele PNL ar bifa al treilea succes consecutiv, după victoriile de la europarlamentare şi locale, o suită istorică pentru liberali în ultimii 30 de ani. În acest moment, relaţia dintre preşedintele Klaus Iohannis şi Ludovic Orban este foarte puternică, susţin sursele citate. ”Ludovic Orban rămâne prima opţiune pentru funcţia de premier”, a răspus şeful statul la o conferinţă de presă, întrebat de Adevărul despre viitorul prim-ministru. Scenariul pesimist: PNL coboară sub 30%, prag fatal pentru Ludovic Orban. Pentru a întări poziţia PNL în viitoarea guvernare, preşedintele Iohannis va desemna un alt liberal pentru formarea Guvernului. Rareş Bogdan şi Raluca Turcan încă mai speră că pot fi soluţii pentru Palatul Victoria, susţin sursele citate. Liberalii sunt convinşi că vor avea premierul şi în următorii patru ani, fie într-o coaliţie stabilă împreună cu USR PLUS, fie cu o majoritate mai fragilă alături de UDMR şi PMP, cu condiţia ca partidul lui Traian Băsescu să treacă pragul electoral.



PSD nu are o propunere oficială de prim-ministru, însă numele cu care social-democraţii vor merge la Cotroceni e Sorin Grindeanu, premierul propus de Liviu Dragnea în 2017 şi acceptat atunci de Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu, în ciuda faptului că e preşedintele PSD, nu râvneşte la fotoliul de la Palatul Victoria. În primul rând, Marcel Ciolacu e conştient că PSD cu greu va putea strânge o majoritate parlamentară. Chiar dacă vor câştiga alegerile din 6 decembrie, scorul social-democraţilor va fi în jur de 30-32%. Practic, PSD depinde de fostul lider Victor Ponta. Numai dacă ProRomânia se apropie de 10% PSD poate spera la guvernare în viitorii patru ani. În al doilea rând, surse din conducerea partidului susţin că Marcel Ciolacu are o datorie morală faţă de Sorin Grindeanu. ”Când am dat-o jos pe Dăncilă, în noiembrie 2019, înţelegerea a fost că Ciolacu vine interimar până la Congresul din februarie, apoi Grindeanu devine preşedinte plin. Dar a venit pandemia, Marcel Ciolacu şi-a consolidat poziţia în partid şi a rămas el la putere. Deci propunerea pentru funcţia de premier va fi Sorin Grindeanu, ca recompensă. Mai e şi Vasile Dîncu pe lista scurtă”, susţin surse din conducerea PSD pentru Adevărul. Ca să mobilizeze partidul în campanie, Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din teritoriu că PSD are prima şansă de a câştiga alegerile parlamentare, fiind cu un procent peste PNL, iar modul în care Guvernul gestionează pandemia va afecta şi mai mult rezultatul liberalilor.



Alianţa USR PLUS îl propune premier pe Dacian Cioloş, cel care a mai condus executivul după tragedia de la Colectiv şi până la instalarea Guvernului Grindeanu, în ianuarie 2017. Însă şansele ca preşedintele Iohannis să-l prefere din nou pe Cioloş sunt foarte mici. Şeful statului îşi doreşte un prim-ministru liberal, alături de care să conducă România în următorii patru ani, cât i-au mai rămas din mandatul prezidenţial. Totuşi, dacă Alianţa USR PLUS câştiga alegerile parlamentare, şeful statului ar fi forţat politic să-l propună pe Dacian Cioloş premier. Însă pentru a termina pe primul loc, USR PLUS trebuie să-şi tripleze scorul obţinut la alegerile locale din septembrie, fapt aproape imposibil, potrivit estimărilor sociologice. Liderii Alianţei îşi fac planuri mai degrabă pentru funcţia de vicepremier, într-o viitoare coaliţie cu PNL. Dan Barna şi-ar dori a doua funcţie în Executiv, în timp ce liderul PLUS Dacian Cioloş şi-ar continua cariera la Bruxelles, susţin surse politice pentru Adevărul.



ProRomânia tocmai a fuzionat cu rămăşiţele din ALDE. La propunerea lui Călin Popescu Tăriceanu, partidul condus de Victor Ponta şi-a schimbat şi numele în ProRomânia Social Liberal, o încercare de a resuscita electoratul nostalgic după USL. De altfel, fostul premier PSD Victor Ponta este propunerea noului partid pentru Palatul Victoria. „Victor ne poate conduce acum în lupta împotriva austerităţii promovate de cuplul Iohannis - Orban. Poate să dovedească Victor că ne putem întoarce la vremurile bune din perioada guvernărilor Tăriceanu şi Ponta”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu. Miza ProRomânia Social Liberal e să treacă pragul electoral, apoi să pună umărul, eventual, la formarea unei noi majorităţi, deşi scopul lui Victor Ponta e să rămână în opoziţie în următorii patru ani, astfel încât să plece lansat pentru alegerile prezidenţiale din 2024.