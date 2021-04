Ce calcule îşi fac partidele Coaliţiei pentru a ieşi din criza politică

Liberalii şi politicienii din UDMR s-au opus şi joi încercărilor USR-PLUS de o convocare a unei şedinţe a coaliţiei pentru discutarea retragerii sprijinului lui Florin Cîţu, fiindu-le transmis faptul că mai bine aşteaptă câteva zile pentru a se calma nervii, apoi discută raţional viitorul guvernării. USR a încercat în cursul zilei de joi să obţină o întâlnire a liderilor coaliţiei cu şeful statului, Klaus Iohannis, dar partidul condus de Dan Barna s-a lovit de refuzurile categorice ale lui Florin Cîţu şi Ludovic Orban, au precizat surse politice pentru „Adevărul”. De altfel, nici aripa PLUS a Alianţei USR-PLUS nu ar fi vrut o întâlnire prea rapidă cu şeful statului, în condiţiile în care Dacian Cioloş nu este în ţară, fiind în recuperare după ce a fost infectat cu COVID-19.

Prin urmare, USR-PLUS a rămas cu atacurile mediatice la adresa lui Florin Cîţu, dar şi cu ameninţarea că miniştrii Alianţei nu vor veni la şedinţa de Guvern. Până la urmă, acelaşi om care anunţase public boicotul, Dragoş Tudorache (preşedinte executiv al PLUS), a revenit cu precizări despre răzgândirea şi participarea la şedinţă. „Nu este niciun pas în spate. Este vorba despre un exerciţiu de responsabilitate din partea colegilor noştri miniştri”, a justificat preşedintele executiv al PLUS.

USR şi PLUS, viziuni diferite

La nivelul liderilor din USR şi din PLUS pot fi observate două poziţionări clare. Pe de o parte, aripa PLUS a alianţei este cea care forţează ieşirea de la guvernare în cazul în care PNL nu cedează şi nu acceptă retragerea sprijinului lui Cîţu, omul care le-a dat jos ministrul, Vlad Voiculescu fiind unul dintre cei doi demnitari ai PLUS din Cabinet.

Pe de altă parte, majoritatea miniştrilor USR nu ar vrea ieşirea de la guvernare, susţin surse din partid pentru „Adevărul”. Cel mai afectat ar fi Cristian Ghinea, ministru care a renunţat la Parlamentul European în luna decembrie, pentru a prelua un portofoliu foarte greu, cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, mai ales în contextul PNRR. O ieşire de la guvernare ar însemna că Ghinea nu mai are absolut nicio funcţie publică, pentru că, spre deosebire de Dan Barna, Claudiu Năsui, Cătălin Drulă şi Stelian Ion, nu are cum să-şi reia mandatul de europarlamentar.

Mai mult, Ghinea este în aceste zile la Bruxelles pentru a negocia alocarea celor 30 de miliarde de euro către România. O parte a USR-iştilor consideră că rămânerea fără cel care cunoaşte cel mai bine subiectul ar fi „o lipsă de responsabilitate”, dincolo de evenimentele politice, potrivit surselor din USR. De asemenea, Cătălin Drulă şi Stelian Ion vor să-şi continue proiectele începute, mai ales că sunt printre cei mai activi miniştri din Cabinetul Cîţu. Dintre miniştrii USR, doar Năsui a dat mesaj public de susţinere a lui Vlad Voiculescu.

Vicepremierul Dan Barna e prins la mijloc, pentru că nu-şi poate atrage antipatia colegilor din PLUS prin lipsa de solidarizare cu Voiculescu, dar rămânerea fără funcţia din Guvern ar însemna că redevine un simplu deputat, ceea ce i-ar ştirbi din imagine în vederea congresului USR-PLUS.

Liberalii s-au menţinut însă fermi pe poziţia susţinerii lui Florin Cîţu.

Cîţu, niciun gând de demisie

Întrebat în conferinţa de presă dacă intenţionează să-şi dea demisia sau dacă îi este teamă de o moţiune de cenzură sprijinită inclusiv de USR-PLUS, premierul a evitat un răspuns clar: „Guvernarea continuă. Eu cred că toţi membrii Guvernului susţin campania de vaccinare şi nu e nimeni care să spună altceva”.

UDMR, săgeţi către USR-PLUS

Kelemen Hunor, vicepremier şi preşedinte al UDMR, a transmis un mesaj clar de poziţionare alături de Florin Cîţu. Liderul UDMR a subliniat faptul că e neserioasă o schimbare majoră la nivel de Guvern, în funcţie de supărarea unui partid sau altul. „O să îşi dea seama că s-au cam pripit, nu este cazul, nu este momentul să insiste pe această solicitare. Asta înseamnă că suntem întorşi în Parlament, înseamnă că se poartă discuţii, înseamnă că mesajul nostru către cetăţenii noştri, către partenerii noştri este că în România nu este o clasă politică matură şi, din patru în patru luni, din jumătate în jumătate de an, dacă cineva se supără schimbăm premierul, schimbăm configuraţia. Nu se poate”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR l-a contrazis pe celălalt vicepremier din Guvern, Dan Barna, precizând faptul că a fost o consultare în ceea ce priveşte înlocuirea lui Vlad Voiculescu şi că Florin Cîţu a arătat până acum faptul că are „o răbdare uriaşă”. „Chiar şi cu mine s-a consultat premierul înainte să decidă. Nici dacă ar fi vorba despre un ministru UDMR nu aş spune că trebuie să plece premierul”, a punctat Kelemen Hunor.