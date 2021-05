Bulai, despre reforma TVR: „Alternativa este desfiinţarea” Ce spune despre numirea Ramonei Săseanu interimar la conducerea Televiziunii Publice

Doina Gradea şi Georgică Severin au fost demişi de Parlament din fruntea TVR, respectiv a SRR. În locul lor au fost numiţi doi interimari: Ramona Săseanu şi Liviu Popescu.

Preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, Iulian Bulai, este de părere că şeful interimar al SRR este un profesionist, capabil să reformeze instituţia şi să o facă relevantă. În ceea ce priveşte şefa interimară a TVR, Bulai a afirmat că a fost propunerea PNL, fără să comenteze în plus.

„Pe domnul Liviu Popescu l-aş descrie ca un profesionist, un om care s-a format în radio, care şi-a dezvoltat cariera profesională în radio, care a lucrat la BBC, a lucrat şi la alte posturi de radio şi televiziune din România şi care ştie foarte bine ce face, un om care eu cred că va reforma bine instituţia şi care o va face relevantă (...). Legat de propunerea pentru TVR nu aş avea nici o opinie, pentru că este propunerea PNL, de aceea îi las pe colegii mei de la PNL să analizeze şi profilul şi CV-ul şi istoricul doamnei Săseanu”, a afirmat acesta la RFI.

Deputatul USR PLUS a declarat că formaţiunea lui s-a opus în coaliţie numirii Ramonei Săseanu în fruntea TVR, însă criticile lor nu au fost ascultate.

„Este un rezultat al unei discuţii unde noi am spus că avem anumite semne de întrebare şi anumite critici, care nu au fost ascultate şi nu s-a mai putut face nici o negociere sau mişcare. Ce trebuie să facă cei doi şefi ai Radioului Public şi TVR în momentul de faţă este să regândească instituţiile, să asigure un interimat bun, corect, până la o conducere plină, să reconstruiască pe cât se poate de mult aceste două instituţii şi să nu înceapă o vânătoare de pesedişti. Ideea că vin ai noştri, pleacă ai voştri şi unii îi dau afară pe alţii şi fac un război intern, negăsind o cale de reconciliere între angajaţi, jurnalişti, staff tehnic, nu este soluţia pentru viitorul Radioului Public şi al Televiziunii”, a explicat Bulai, conform sursei citate.





Iulian Bulai a mai precizat că răspunsul PNL la rezervele USR PLUS cu privire la interimatul TVR a fost un „nu” ferm: „Preşedintele USR PLUS, Dan Barna, a abordat şi aceste îngrijorări cu preşedintele Ludovic Orban, ne-am opus în şedinţele de coaliţie acestei propuneri, am ridicat aceste semne de întrebare. Răspunsul a fost NU, tranşant şi ferm din partea colegilor de coaliţie”.

Bulai, despre Ramona Săseanu: PNL trebuie să răspundă pentru această propunere

Întrebat care sunt semnele de întrebare cu privire la propunerea PNL pentru şefia TVR, Ramona Săseanu, preşedintele Comisiei de Cultură a răspuns: „În opinia mea, cred că lipsa de capacitate managerială şi anvergură profesională pentru un asemenea post, care presupune gestionarea a două mii de angajaţi şi 82 de milioane de euro, cu o miză uriaşă pentru toată ţara şi pentru scena media din România, o instituţie care trebuie transformată dintr-o instituţie cvasi-relevantă acum în primul motor de ştiri şi informare din România. Acest lucru trebuie să se întâmple. Am mari dubii că se va întâmpla cu doamna respectivă în funcţia de preşedinte-director general de la TVR, dar este asumarea PNL, ei trebuie să răspundă pentru această propunere”.

Nu în utlimul rând, Iulian Bulai a transmis că dacă TVR nu se reformează, ar trebui luată în calcul chiar desfiinţarea sa.

„Alternativa este o mişcare foarte radicală şi anume desfiinţarea TVR-ului. Dacă nu creează ştiri relevante, dacă nu-şi justifică această activitate şi o investiţie uriaşă, atunci trebuie să ne punem semne serioase de întrebare dacă îşi mai justifică existenţa. Este o opinie personală”, a conchis el.