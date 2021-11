Averile miniştrilor lui Ciucă: de la milionari la demnitari fără casă

Prim-ministrul Nicolae Ciucă iese evidenţă prin veniturile sale consistente. Pensia de serviciu, primită ca fost militar, a fost în valoare totală de 215.000 de lei în 2020, în timp ce indemnizaţia de ministru - 168.000 de lei. Şeful Guvernului are o casă în Baloteşti (Ilfov), două terenuri intravilane (unul în Baloteşti, iar celălalt în comuna Pieleşti din judeţul Dolj). De asemenea, deţine două maşini, ani de fabricaţie 2006 şi 2020, economii de 190.000 de lei, dar şi credite în valoare de 230.000 de lei.

Sorin Grindeanu, vicepremier şi ministru al Transporturilor, a avut venituri de peste jumătate de milion de lei în 2020, suma încasată ca şef ANCOM fiind de 570.000 de lei, iar 4.000 de lei în calitate de deputat. Grindeanu deţine o casă în comuna Giroc (Timiş), un apartament în Timişoara şi un teren intravilan tot în Giroc. În conturi a strâns aproximativ 105.000 de euro şi 22.000 de lei, dar are de plătit şi un credit în valoare de 52.000 de euro, scandent în 2035.

Kelemen Hunor are mai multe terenuri în judeţul Harghita şi trei case. Două dintre case sunt în Cluj-Napoca, iar a treia în Cristuru-Secuiesc (Harghita). Vicepremierul are două maşini, cu an de fabricaţie 2004 şi 2020, dar şi tablouri ale unor artişti contemporani pe care le-a evaluat la 6.000 de euro. În conturile familiei se află aproape 180.000 de lei, dar are şi un credit în valoare de 57.000 de lei. Soţii sunt angajaţi ai UDMR, Kelemen Hunor cu un salariu anual de 147.700 de lei şi partenera sa a câştigat 86.000 lei, iar pentru demnităţile publice, deputat şi vicepremier, a primit 146.000 de lei în 2020.

Obiecte de artă şi bijuterii de valoare

De la social-democraţi ies în evidenţă Vasile Dîncu, ministru al Apărării, care a strâns în conturi 2,45 milioane de lei şi 46.000 de euro, dar a reuşit să dea şi împrumuturi de aproximativ 670.000 de lei. Dîncu şi soţia sa au o casă şi un apartament în Cluj Napoca, două maşini, cu ani de fabricaţie 1975 şi 2008, precum şi obiecte de artă în valoare de 25.000 de euro şi bijuterii de 20.000 de euro. Noul ministru al Familiei şi Tineretului, Gabriela Firea, are la rândul său bijuterii în valoare de 130.000 de euro, majoritatea fiind de dinainte de căsătorie, dar şi tablouri în valoare de 110.000 de euro. Deţine jumătate dintr-o casă de locuit în comuna Petrichioaia (Ilfov), dar şi cote părţi din trei terenuri din Sineşti (Ilfov) şi Petrichioaia. Firea a dat împrumuturi de 41.000 de euro, dar s-a împrumutat la rândul ei de la două persoane cu suma de 146.000 de lei. În 2020 a încasat, ca primar general, 182.000 de lei.

O avere consistentă are şi Alexandru Rafila, noul ministru al Sănătăţii. Rafila are pe numele său două apartamente (unul în Bucureşti, celălalt în Volunari), o casă în Râşnov (Braşov), patru terenuri intravilane (două în Otopeni, unul în Corbeanca şi ultimul în Râşnov), dar şi o maşină fabricată în 2018. Pe lângă acţiuni la Transgaz şi Banca Transilvania în valoare de 425.000 de lei, ministrul Sănătăţii are în conturi un milion de lei, 358.000 de euro, iar în numerar, circa 100.000 de euro. Aproximativ 450.000 de lei au fost veniturile social-democratului în anul fiscal 2020.

La polul opus sunt Adrian Chesnoiu şi Adrian Câciu. Noul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, are, conform ultimei declaraţii de avere, pentru anul fiscal 2019, doar jumătate dintr-un apartament de 42 de metri şi 50% dintr-un spaţiu comercial de 686 de metri. În schimb, Câciu are două autoturisme, unul din 2010, celălalt din 2018, iar ca venituri, aproximativ 200.000 de lei. Ca datorii, are un credit de 80.000 de lei, un leasing de 75.000 de lei şi un overdraft de 13.500 de lei.

Chesnou (Agricultură) nu are case sau apartamente, ci doar un teren în Ciorogârla (Ilfov). Veniturile acestuia din 2020 se ridică la puţin peste 100.000 de lei, având un credit de 350.000 de lei scadent în 2035.

Împrumuturi de peste un milion de lei

De la liberali, în evidenţă iese ministrul Energiei, Virgil Popescu, deţinătorul a 16 terenuri (din care patru intravilane). Împreună cu soţia are două case şi două apartamente, iar în conturi, aproximativ de 320.000 de lei şi 80.000 de euro. Popescu a acordat împrumuturi în nume personal către diferite firme, în valoare de 930.000 de lei, şi un împrumut către o persoană fizică, de 160.000 de lei. Din salarii a încasat anul trecut circa 230.000 de lei.

Lucian Bode, ministrul de Interne, are o casă în Zalău (Sălaj), dar şi un apartament în Cluj-Napoca. Deţine un singur autoturism, un Mercedes Benz achiziţionat în 2016. Cel mai mare credit ipotecar al familiei Bode este de aproximativ 240.000 de lei, pe lângă cel de 29.000 de euro şi unul de nevoie personale de 19.755 de lei. 171.000 de lei a încasat Bode în 2020 ca deputat şi ministru.

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, deţine două apartamente în Bucureşti şi conduce o maşină cu an de fabricaţie 1015, iar în conturi are peste 360.000 de lei şi 116.000 euro. Veniturile sale au fost în 2020 de aproximativ 285.000 de lei, iar la bănci are o datorie de 57.000 de euro care este scadentă în 2041.

Sorin Cîmpeanu are un teren în Otopeni şi un apartament în Bucureşti. Familia mai are în construcţie o casă, care nu apare ca fiind finalizată şi care are o suprafaţă utilă de 486 mp. În conturi are aproximativ 600.000 de lei. Ministrul, dar şi soţia sa, au primit diferenţele din activitatea managerială, didactică şi de cercetare, plus diferenţe salariale din perioada octombrie 2008 – 2011. Sorin Cîmpeanu a încasat peste 388.000 de lei, iar soţia peste 268.000 de lei. La acestea se adaugă venituri de peste 173.000 de lei obţinute de oficialul guvernamental anul trecut. Un total de peste 800.000 de lei. El mai deţine şi trei maşini, din care două de colecţie. Creditele luate de demnitar ajung la 550.000 de lei.





Titularul de la Justiţie, Cătălin Predoiu, are una dintre cele mai subţiri declaraţii de avere. Predoiu nu are o locuinţă sau terenuri, însă deţine un autoturism cumpărat în 2021, precum şi ceasuri cu o valoare estimată de 5.000 de euro, dar şi obiecte de artă, tabouri şi cărţi, cu o valoare estimată de circa 10.000 de euro. Veniturile pe 2020, aferente funcţiilor de ministru al Justiţiei şi deputat, precum şi prezenţei în CSM, se ridică la 284.700 de lei, în timp ce în conturi are agonisiţi doar aproximativ 50.000 de lei.

Cum stau UDMR-iştii

Dintre miniştrii UDMR, Carol Novak (Sport) a strâns resurse importante. Demnitarul are patru apartamente, trei fiind în Miercurea Ciuc şi unul la Budapesta. Deţine o maşină, an de fabricaţie 2012, iar în conturi are peste 180.000 de lei. Ministrul Tineretului şi Sportului a obţinut anul trecut premii în valoare de 97.000 de lei, iar veniturile sale au fost de circa 65.000 de lei.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, are o casă în Oradea, doua autorisme, unul din 2017 şi unul din 2017, iar în bănci depozite de 140.000 de lei ş 25.000 de euro. Singurul său venit a fost cel de parlamentar, adică 144.000 de lei în anul fiscal 2020. Colegul său de partid, Tanczos barna (ministrul Mediului), are cinci terenuri în Sîncrăieni (Harghita), dar şi o casă. În conturi are aproximativ 570.000 de lei, iar în nume personal a împrumutat o firmă cu 175.000 de lei.