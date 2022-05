Aurescu afirmă susţinerea pentru aderarea Finlandei şi Suediei la NATO, la Trilaterala pe teme de securitate România – Polonia – Turcia

„Am discutat astăzi despre aspecte esenţiale care să fie în beneficiul securităţii cetăţenilor noştri ca alianţi ai NATO, şi ne-am concentrat pe subiecte de interes legate de agenda de securitate. Bineînţeles că unul dintre subiecte a fost criza din Ucraina şi implicaţiile pe care le are. Ca alianţi ai Flancului Estic al NATO, împărtăşim îngrijorarea cu privire la agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucraine pentru siguranţa din regiune, pentru securitatea europeană şi euro-atlantică ca întreg. Parametrii de securitate au fost foarte afectaţi de către acest război ilegal început de Rusia împotriva Ucrainei şi este datoria noastră, pe de o parte să consolidăm securitatea euro-atlantică şi pe de altă parte să prezervăm regulile internaţionale din domeniul securităţii”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe român a arătat că „ne aflăm acum într-o realitate total diferită de cea în care eram acum câteva luni”, existând „o ameninţare fără precedent cu care trebuie să ne confruntăm în consecinţă. Am subliniat în discuţiile noastre de astăzi că sarcina noastră cea mai importantă acum, în calitate de aliaţi, este de a proteja securitatea euro-atlantică pe termen lung”.

„Este interesul nostru comun ca NATO să-şi consolideze profilul ca cea mai de succes organizaţie politică militară din istorie”, a mai transmis ministrul, privind noul Concept Strategic al Alianţei, explicând că „trebuie să facem NATO mai puternică, unită şi capabilă să facă faţă tuturor consecinţelor şi provocărilor actuale şi viitoare”.

„Am lăudat eforturile de dialog care sunt în desfăşurare şi sperăm că acest dialog va aduce foarte curând rezultate concrete şi pozitive”

Aurescu a explicat că unul dintre subiectele discutate a fost cel referitor la extinderea NATO, „despre aderarea Finlandei şi Suediei”. „Suntem un susţinător ferm al politicii „Uşi deschise”, care aduce beneficii Alianţei în ansamblu, şi credem că aderarea acestor două ţări va consolida apărarea colectivă şi securitatea noastră”, a mai spus ministrul, explicând că a „lăudat eforturile de dialog constructiv, care sunt în desfăşurare, şi sperăm că acest dialog va aduce foarte curând rezultate concrete şi pozitive - am fost în strânsă legătură, inclusiv ieri, cu colegii mei din Suedia şi Finlanda. Aşa că sperăm că vom avea veşti bune”.

Ministrul român a mai declarat că a existat „un schimb de opinii foarte bun cu privire la calea de urmat pentru formatul nostru trilateral. Am făcut un bilanţ al progreselor realizate în implementarea proiectelor concrete şi am analizat posibile noi direcţii pentru a ne concentra eforturile pentru viitor. Având în vedere provocările actuale de securitate, am subliniat necesitatea de a ne alinia şi adapta eforturile cu accent pe vecinătatea noastră de est”.

Întrevedere cu omologul polonez, Zbigniew Rau