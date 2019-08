Antonio Andrusceac, candidatul USR la Primăria Sectorului 4. Ce declaraţie controversată a avut acesta despre rolul femeilor

„Alesul filialei noastre, desemnat in turul 2 cu 55 % din voturile exprimate, este domnul Antonio Andrusceac, consilier local şi liderul grupului de consilieri locali din partea USR în Primăria S4. Membru fondator al USB şi USR, domnul Andrusceac are experienţă în domeniul privat ca manager al unui fond de investiţii imobiliare, precum şi o îndelungată activitate civică în comunitatea Sectorului 4 şi nu numai. (...) USR S4 îşi propune să dea sectorului 4 un primar cinstit şi competent, apropiat de cetăţeni şi deschis la dialog, un om cu viziune care să schimbe fundamental în bine abordarea administraţiei publice faţă de sector şi cetăţeni. Totodată, dacă ne acordaţi încrederea dumneavoastră şi câştigăm această primărie, ne angajăm să veghem mereu asupra aleşilor noştri să respecte şi să rămână credincioşi principiilor cu care am pornit la drum”, anunţă USR Sector 4, pe Facebook.

La scurt timp după ce a fost făcut anunţul, consilierul local a început să fie contestat în spaţiul public pentru o afirmaţiile din trecut. „Nu va mai mintiti. TOATE femeile sunt facute sa fie mame si sotii. Frustrarile nu se ascund in spatele 'carierei'. Ce-i de fapt 'cariera':)? O aparenta de importanta data de un ecuson agatat de gat, un salariu destul de prost pentru multa umilinta si renuntari? Prima casa sau masina luate intr-un milion de rate, doar ca sa vada Satu' ca fata s-a ajuns....nu pacalesc insa pe nimeni, tot neimplinite raman, fara familii, fara copii....auzind mereu - 'da' tu mama, nu te mai mariti?' Pentru ca in intelepciunea lor, mamele, bunicile, stiu care este adevarata implinire a femeii...", este un comentariu pe care l-a scris consilierul USR anul trecut, pe Facebook.

Când o persoană i-a transmis că ar trebui să înfieze un copil aflat în centrele de plasament, consilierul a reacţionat astfel: „Eu zic sa cresti un copil si apoi sa-ti dai cu parerea si sa faci pe desteapta...Crede-ma, nu esti asa de cool pe cat vrei sa pari.... poate frustrata...cat cuprinde. Cata agresivitate naste anormalitatea...", a spus el.

Ulterior, Uniunea Salvati Romania a transmis, a anunţat că se delimitează declaraţiile consilierului local Antonio Andrusceac „in ceea ce priveşte opţiunile femeilor si rolul acestora în societate”

