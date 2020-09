Analiza lui Orban după alegeri: La Vrancea, bătălie pe viaţă şi pe moarte/ PNL a câştigat votul politic în Teleorman la o diferenţă de 4 procente de PSD

”PNL a câştigat alegerile cu 34%. Pe locul doi a fost PSD cu 30%, asta la votul politic şi pe locul 3 USR, cu 13%. Ăsta este rezutatul. Unii nu văd decât victoriile de la Timişoara şi de la Braşov ale USR PLUS. Foarte bine, asta a fost decizia alegătorilor (...) deşi rezultatele concrete în cele două oraşe se văd”, a afirmat, marţi seară, preşedintele PNL Ludovic Orban, întrebat despre declaraţiile contondente ale liderilor USR PLUS cu privire la criteriile de integritate.





Orban a precizat că ”PSD a plecat de la 1.700 de primari şi are 1.430 de primari, PNL cu 1.250 – nu avem încă toate datele, urmează PMP cu 50 de primari şi abia pe locul 4 e USR PLUS cu 45 de primari. 1.250 de primari, comparabil cu 45 de primari. Noi ne comparăm cu PSD-ul. Ne pare rău că nu am putut să batem PSD, dar (...) este foarte greu în sistem de alegeri într-un tur să baţi un primar PSD”.





Victorii în Vrancea şi Teleorman





Întrebat cum a reuşit PNL la Vrancea, unde social-democratul Marian Oprişan deţinea preşedinţia Consiliului Judeţean din 2000, Orban a afirmat: ”A fost una dintre cele mai grele bătălii. Echipa noastră de acolo nu a mai acceptat niciun fel de compromis, nu a mai acceptat să-şi bage dracul coada n organizaţie şi a ales în mod solidar o bătălie pe viaţă şi pe moarte cu Oprişan. Acolo am câştigat, deşi scorul politic pentru PSD a fost aproximativ egal cu scorul nostru”.





De asemenea, Orban a vorbit despre faptul că PNL a câştigat pentru prima dată în judeţul Teleorman.





”La Teleorman este prima dată când PNL câştigă Teleormanul, la vot politic la Consiliul Judeţean. Nu numai că-l câştigă, dar îl câştigă cu o diferenţă de peste patru procente faţă de PSD. Avem aproape 44$ la Consiliul Judeţean şi vom avea majoritatea prin sistemul de repartizare. Nu am reuşit să batem PSD, dar am plecat de la şapte preşedinţi de CJ şi am ajuns la 17. PSD are 20 de preşedinţii de Cj şi UDMR 4, în rest, nicio altă formaţiune politică, nici măcar nu s-a apropiat de şansa de a câştiga vreo preşedinţie de CJ”, a mai declarat Orban.