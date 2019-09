ALDE se mai gândeşte dacă semnează moţiunea. Norica Nicolai: Ludovic Orban nu este o garanţie şi pentru un program de guvernare

„Va trebui să vedem ce conţine această moţiune de cenzură, pentru că dacă facem un exerciţiu constituţional, asta este moţiunea de cenzură, fără a vedea finalitatea ei şi fără a avea o opţiune, un alt Guvern, un alt premier, un alt program politic, cred că e prematur să discutăm, dar vom analiza această moţiune de cenzură, în momentul în care PNL o va trimite şi celorlalte partide cărora le cere sprijinul“, a declarat Norica Nicolai la RFI.

Întrebată dacă ALDE ar accepta varianta Ludovic Orban premier, Norica Nicolai a răspuns: „Din punctul meu de vedere, am rezerve şi condiţionez această variantă de conţinutul moţiunii şi de paşii de urmat. Domnul Ludovic Orban nu este o garanţie şi pentru un program de guvernare. Noi ne-am retras de la guvernare, nemulţumiţi de maniera în care se guvernează şi nu dorim să susţinem o guvernare în care improvizaţia să fie regula”.

Nicolai susţine că ALDE nu este un partid pierdut de sub control, în ciuda dezertărilor din ultima vreme: „După părerea mea, ALDE nu este deloc pierdut de sub control, este sigur un partid lovit de ceea ce se întâmplă public cu o serie de membri, însă sunt convinsă, aşa cum cunosc eu partidul, că are rezerve să treacă şi peste acest eveniment absolut neplăcut şi să se reinventeze”.

