Votul din Parlamentul European pentru acordul de ieşire a Marii Britanii din UE, comentat de europarlamentarii români

Ramona Strugariu - Nu cred ca s-a plâns atât aici niciodată, nu cred că existat niciodată mai acut sentimentul că istoria e cu susul în jos.

”Mi-e foarte greu să exprim în cuvinte ce tocmai s-a întâmplat în plenul Parlamentului European, odată cu votarea acordului pentru Brexit. Nu cred ca s-a plâns atât aici niciodată, nu cred că existat niciodată mai acut sentimentul că istoria e cu susul în jos.

Pentru prima oară de ani şi ani am sentimentul unei neputinţe uriaşe, dublată de o dragoste imensă pentru nişte oameni care sunt pur şi simplu eroi în bătălia asta atât de inegală cu o parte a propriei lor naţiuni, dar şi cu manipularea, intoxicarea, ura, aroganţa unor alţi oameni care de 20 de ani lucrează sistematic, inclusiv din interiorul acestei instituţii, pentru a dezintegra proiectul european.

Am vrut să-l întreb pe Nigel Farage, care şi-a mai exprimat încă o dată astăzi în plen nefericirea şi a strigat "no more EU", dacă tot şi-a semnat lista de prezenţă şi a încasat diurna, în ciuda nefericirii sale declarate, dacă ia în calcul să returneze şi echivalentul celor aproape 20 de ani de salariu, alocaţii de călătorie şi alte alocări financiare asociate, bani plătiţi din buzunarele contribuabililor europeni, inclusiv cetăţeni britanici, şi folosiţi fără ruşine, împreună cu poziţia sa din Parlamentul European, pentru a construi Brexitul cărămidă cu cărămidă şi pentru a spulbera visul european al atâtor oameni.

Dar n-am reuşit să-l întreb, pentru că sute de colegi s-au ridicat în picioare şi au început să cânte, cu lacrimi în ochi, Auld Lang Syne.

Nu pot pune poze. E mult, mult prea sfâşietor de trist ca să poată fi povestit în imagini. Dar nu e sfârşitul”.

Corina Creţu - Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană este cea mai mare dramă pe care o traversează proiectul european în evoluţia sa

Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană este cea mai mare dramă pe care o traversează proiectul european în evoluţia sa. Astăzi am participat la ultima şedinţă plenară alături de colegii mei europarlamentari britanici, care vor părăsi legislativul european începând cu data de 1 februarie a acestui an.

Îmi pare rău că trebuie să ne luăm la revedere şi ştiu că mulţi pleacă fără a avea inima împăcată, dar mă bucur că, în toţi aceşti ani, am avut şansa de a colabora în cadrul a diferite proiecte.

Am văzut colegi emoţionaţi, trişti, lăcrimând, alţii - puţini - plini de bucurie, expresia unei societăţi britanice divizate şi debusolate.

Ca pro-europeană convinsă, nu pot să văd decât dezavantajele acestui act - consfinţit astăzi şi de votul acordat în plenul Parlamentului European Acordului privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (ca urmare a rezultatelor referendumului Brexit din iunie 2016).

Am fost şi rămân o susţinătoare a ideii de Europă unită. Şi cred că evoluţia politică mondială impune această organizare a statelor europene sub o singură umbrelă – ceea ce aduce mai multă siguranţă şi mai multă bunăstare pentru cetăţenii tuturor statelor membre.

Carmen Avram - Cântecul de lebădă al Uniunii celor 28

Acum, în Parlamentul European. Cântecul de lebădă al Uniunii celor 28. It's not goodbye, it's au revoir, UK!

Dacian Cioloş - Le-am zis colegilor britanici că ne vom revedea, curând, în aceeaşi uniune şi că sper că această greşeală istorică va fi reparată.

Uniunea Europeană este despre a fi împreună, despre a învăţa unii de la alţii, despre diversitate şi unitate. Despre lucruri care ne fac mai puternici şi ne deschid mintea şi sufletul. Din păcate, orbiţi de jocuri politice, unii au uitat despre ce este cu adevărat Uniunea Europeană.

Azi am votat cu amărăciune în Parlamentul European acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană şi am trăit, alături de colegii britanici care încă mai cred în Uniune, mai multe momente emoţionante. Le-am zis că ne vom revedea, curând, în aceeaşi uniune şi că sper că această greşeală istorică va fi reparată.

Rareş Bogdan - Tristete şi lacrimi în plenul Parlamentului si un saltimbanc penibil, Farage

Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana dar NU paraseste Europa. Zi trista pentru Familia noastra europeana. Tristete si lacrimi in plenul Parlamentului si un saltimbanc penibil, Farage, care se scalambaie in fata Salii de Plen, adica in fata a peste 100 de Posturi de Televiziune prezente si a sute de jurnalisti, printre acestia si un grup de jurnalisti romani care au tinut sa fie aici in aceasta zi care va ramane in istorie ca o zi extrem de trista pentru Casa Noastra EUROPEANA!

Cristian Ghinea - Marea Britanie căzută sub blestemul generaţiei Farage, Cameron, May şi Boris Johnson, iese din UE

Astăzi, în Parlamentul European, ne-am luat la revedere de la colegii noştri britanici. Marea Britanie căzută sub blestemul generaţiei Farage, Cameron, May şi Boris Johnson, iese din UE. Sper ca prietenii noştri britanici să revină cât mai repede la înţelepciunea unui politician precum Churchill şi să ne regăsim cât mai curând împreună.

Mihai Tudose, înaintea votului - Drapelul britanic va fi mutat sâmbătă din faţa Parlamentului European la Casa Istoriei Europene. E o despărţire care ne obligă la reflecţie serioasă privind viitorul proiectului european





Voi vota azi, în plenul reunit la Bruxelles, pentru Acordul de retragere a Marii Britanii din UE, acord ce stabileşte garanţiile respectării drepturilor cetăţenilor după Brexit-ul de vineri. Fiind ultimul act al Parlamentului European în acest proces, momentul are o puternică încărcătură simbolică, la capătul a 47 de ani de apartenenţă comunitară a Regatului Unit.

Drapelul britanic va fi mutat sâmbătă din faţa Parlamentului European la Casa Istoriei Europene. E o despărţire care ne obligă la reflecţie serioasă privind viitorul proiectului european. Şi e timpul, de acum, să construim noua relaţie dintre continent şi Londra.

Cu gândul la cei jumătate de milion de compatrioţi ce trăiesc în Marea Britanie şi la prietenia româno-britanică, sper ca parteneriatul să continue într-o formă cât mai strânsă.