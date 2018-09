VIDEO Pianistul Davide Martello, concert #rezist în Piaţa Victoriei. Artistul a decis să vină la Bucureşti după evenimentele violente din 10 august

Reprezentaţia pianistului german Davide Martello a început în jurul orei 19.00. Artistul a interpretat, la începutul concertului, în prezenţa câtorva sute de oameni, melodiile "Imagine", "Bella Ciao", "Let It Be", "Yesterday", precum şi tema centrală a filmului "Star Wars".

Într-un interviu acordat ziarului "Adevărul", Martello a declarat că a decis să vină la Bucureşti după ce a citit ştiri referitoare la protestul din 10 august, la care au participat peste 100.000 de români şi care a fost reprimat violent de Jandarmerie. „Am văzut la ştiri că românii protestează faţă de corupţia din ţară şi pentru că le sunt limitate drepturile şi libertatea de exprimare. Din punctul meu de vedere, aceste motive sunt suficiente pentru a protesta iar oamenii sunt îndreptăţiţi să iasă în stradă. E bine că protestează.Tocmai de aceea am decis să vin, pentru a sprijini această mişcare. De când mă ştiu, s-a tot vehiculat ideea că România este o ţară coruptă. Îmi doresc cumva să ajut, şi sper să o pot face prin intermediul muzicii şi a concertului de sâmbătă“.

Davide Martello a devenit cunoscut după concertele susţinute în locuri unde sute de mii de oameni au protestat pentru apărarea democraţiei, precum Piaţa Taksim, Battaclan, Euromaidan sau Afghanistan.

Muzicianul a vorbit la portavoce, vizibil emoţionat, cu lacrimi în ochi, în faţa sutelor de oameni adunaţi în Piaţa Victoriei: „Mă bucur tare mult să fiu aici. Este vorba despre libertate. Îmi pare rău, sunt extrem de emoţionat acum. Sper ca prin muzica mea să dau o mână de ajutor“, a spus Martello într-o scurtă pauză a concertului.

După aproximativ 45 de minute de la începerea concertului, Davide Martello a invitat o fetiţă din România, prezentă în public, să-i ia locul la pian. Ulterior, artistul german şi-a reluat reprezentanţia, interpretând alte hituri internaţionale, precum tema centrală din filmul "Titanic", melodia "Angels", a lui Robbie Williams, tema muzicală a filmului "Naşul" sau "Moonlight Shadow", de la Mike Oldfield.