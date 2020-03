Sorina Pintea s-a prevalat de dreptul la tăcere imediat după ce fiul ei a anunţat că s-a întâlnit cu denunţătorul. De ce a fost arestat fostul ministru al Sănătăţii

„Judecătorul are în vedere şi posibila influenţare de către inculpată a altor persoane, mai ales că din referatul cu propunere de arestare rezultă că de la momentul reţinerii inculpatei au apărut sesizări vizând şi alţi posibili participanţi la săvârşirea infracţiunii, coroborat cu poziţia inculpatei faţă de acuzaţiile ce i se aduc, neexprimată până în prezent, inculpata prevalându-se de dreptul la tăcere”, arată instanţa în motivarea deciziei de arestare.

Detaliile apar în motivarea Tribunalului Bucureşti obţinută de Justnews.ro, în are judecătorul arată că Sorina Pintea nu a răspuns în niciun fel întrebărilor instanţei, în şedinţă secretă. Astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a notat că fosta şefă de la Sănătate nu a avut nicio poziţie procesuală – nici de confirmare, nici de infirmare – a acuzaţiilor pe care procurorii i le aduc.

Invocarea dreptului la tăcere, precum şi faptul că anterior şedinţei de judecată au apărut şi „ sesizări vizând şi alţi posibili participanţi la săvârşirea infracţiunii” l-au determinat pe judecător să o aresteze pe Sorina Pintea.

Reamintim că anterior şedinţei de judecată de sâmbătă, 29 februarie, fiul Sorinei Pintea, Ionuţ Pintea, a postat un video pe Facebook în care a susţinut că s-a întâlnit „cu denunţătorul Mihai Costea”. Această persoană i-ar fi spus lui Ionuţ Pintea că anumite sume de bani trebuiau să ajungă la un alt fost ministru, iar fiul Sorinei Pintea îl numeşte aici pe Liviu Pop. Senatorul a anunţat încă de sâmbăta trecută că îl va acţiona în judecată pe fiul Sorinei Pintea.

Toate aceste detalii, care au apărut public chiar înainte de judecarea propunerii de arestare preventivă, l-au determinat pe judecătorul de drepturi şi libertăţi să considere că Sorina Pintea ar putea influenţa ancheta.

Despre starea de sănătate a fostului ministru, magistratul notează că respectiva afecţiune poate fi tratată şi în detenţie şi că boala de care suferă Sorina Pintea nu a împiedicat-o cu nimic atunci când a luat banii.

Ce scrie judecătorul în motivare

Sorina Pintea mai are o şansă, vineri, la Curtea de Apel Bucureşti, de a-i convinge pe magsitraţi că nu a luat mită, ori că poate să fie judecată cu o măsură preventivă mai blândă:

Reproducem fragmente din motivarea judecătorului de la Tribunalul Bucureşti:

Elocvent este şi motivul pentru care inculpata a primit aceste sume, respectiv „am „nevoie în campanie”, probabil se referea la viitoarele campanii electorale şi parlamemtare.

Judecătorul reţine că inculpata nu a fost în niciun mod nici jenată, nici mirată de primirea sumei de bani ci, dimpotrivă, s-a arătat încântată că denunţătorul a fost de acord să dea această sumă , chiar dacă nu reprezintă 10% din contract ci doar 7%, arătând că „are nevoie în campanie”.

În ceea ce priveşte pericolul social al lăsării în libertate aaa inculpatei, judecătorul reţine că aceasta a acţionat în modul expus anterior în condiţiile în care deţinea cea mai importantă funcţie, respectiv manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare, spital public. Nu este de ignorat faptul că anterior acestei funcţii, inculpata a deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii, situaţie care pare să nu fi îngrădit câtuşi de puţin în punerea în executare, în continuare, a practicilor arătate anterior.

De asemena, judecătorul opinează că înalta funcţie de ministru al Ministerului Sănătăţii ar fi trebuit să o oblige la o conduită ireproşabilă, conduită ce ar fi trebuit să o aibă inculpata în continuare, mai ales ccă se afla, la data presupusei fapte, într-o funcţie la fel de importantă, respectiv aceea de manager al unui spital public.

Legat tot de gravitatea faptei, judecătorul reţine reţine că şi cuantumul ridicat al sumelor primite de inculpată, aproximativ 35.000 de euro, sum ce făceau parte dintr-un lanţ mai mare de contracte, unul derulat, altele, mai multe, ce urmau a fi derulate.

Judecătorul reţine pe de-o parte că starea de sănătate era anterioară săvârşirii faptei de care este acuzată (stare de sănătate care nu a împiedicat-o în vreun fel să primească sumele de bani). Pe de altă parte, judecătorul reţine că tratamentul şi alte proceduri medicale pe care inculpata le urma în vederea vindecării pot fi în continuate şi în stare de deţinere.





Fiul Sorinei Pintea, Ionuţ Pintea, a publicat o înregistrare video pe Facebook, în care arată că s-a întâlnit cu denunţătorul mamei sale. Denunţătorul, pe nume Mihai Costea, i-ar fi spus că el este cel care a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua bani de la un partener de afaceri şi că, în trecut, tot el ar fi făcut plăţi către Liviu Marian Pop.

Ce a spus Ionuţ Pintea pe Facebook

Pe scurt, fiul Sorinei Pintea relatează că, potrivit versiunii pe care respectivul denunţător i-a prezentat-o, banii urmau să ajungă la Sorina Pintea de la Liviu Marian Pop. Acesta din urmă a negat vehement acuzaţiile şi susţine că nu are nicio legătură cu acest dosar.

„După alte 15 minute a venit la mine şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Ok, (n.r. – am zis) în regulă, despre ce este vorba? Ştii – zice – eu nu am mai spus despre ceilalţi bani. Staţi un pic, cum adică ceilalţi bani? Mi-a zis că a fost vorba despre încă patru plăţi, încă patru tranşe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop: o dată - 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro tot către Marian Pop. Bani care urmau să ajungă la mama mea. L-am întrebat: staţi, dumneavoastră despre ce vorbiţi? Zice: păi, eu sunt denunţătorul. Am rămas şocat când mi-a zis că el este Mihai Costea, denunţătorul. Zice: îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar nu aveam ce să fac, pentru mie mi-au făcut flagrant la Bucureşti. Zice: eu am fost firma subcontractoare şi proprietarul firmei din Bucureşti mi-a făcut flagrant în momentul în care eu luam bani. Am zis: bun, dar de ce aţi luat banii ăia? Mi-a spus: trebuia să îi dau mai departe. Nu mi-a spus cui. Dar – zice – după flagrant am fost cablat, am fost urmărit, am fost interceptat şi nu am putut să anunţ pe nimeni în legătură cu ce mi s-a întâmplat şi să anunţ pe cineva. Şi în momentul ăla m-am speriat puţin, deoarece o întâlnire cu denunţătorul a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni şi poate avea urmări destul de grave, aşa că am ales să plec de acolo. Şi asta este mărturia mea pe care v-o dau acum. Cred în justiţie şi că lucrurile se vor reglementa, pentru că mama mea a muncit mult prea mult, este bolnavă şi nu merita nimic din toate astea”, a spus Ionuţ Pintea.

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a fost reţinută de DNA, sâmbătă dimineaţă, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată pentru că ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.