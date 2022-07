România, de acord ca navele cu cereale din Ucraina să treacă prin Canalul Bâstroe. Aurescu: „Sprijinim Ucraina într-un moment dificil”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat, fiind întrebat la Digi24, că este vorba despre „o rută pe care se pot tranzita vase cu capacitate realitv mică şi care a fost în centrul unei dispute pe care am avut-o încă din 2003 cu Ucraina din raţiuni de mediu, pentru că majoritatea organizaţiilor internaţionale au concluzionat că există un impact de mediu substanţial negativ transfrontalier care se va produce dacă acest proiect va trece în etapele superioare de dezvoltare”.

Şeful diplomaţiei Române a mai explicat că decizia României a fost luată ţinând cont de situaţia deosebit de dificilă a Ucrainei privind tranzitul cerealele. „În ceea ce priveşte canalul Chilia trebuie spus că navigaţia este deschisă şi este liberă pentru navele sub pavilion ucrainean şi român, iar pentru navele sub pavilion terţ e nevoie de acordul părţilor. Din acest punct de vedere, ţinând cont de situaţia deosebit de dificilă a Ucrainei privind tranzitul cerealele, şi noi am ajutat Ucraina şi o ajutăm în continuare atât pe cale rutieră, feroviară cât şi prin porturi, lucrăm la dezvoltarea capacităţilor pentru a face faţă unei cantităţi mai mari de grâne, având în vedere aceste aspecte, am acordat consimţământul nostru pentru tranzitul sub pavilion terţ pe canalul Chilia, rezervându-ne în acelaşi timp poziţia cu privire la aspectele care ţin de conformitatea cu dreptul internaţional al mediului referitor la dezvoltarea canalului Bâstroe. Pentru navele sub pavilion terţ, noi am acordat deja consimţământul părţii române pentru acest tranzit, fiind vorba despre tranzitul de cereale care este absolut crucial să ajungă la destinaţii. E o situaţie excepţională pe care am tratat-o ca atare. Înţelegem astfel să sprijinim Ucraina într-un moment extrem de dificil”, a declarat ministrul de Externe.

Bâstroe este un canal navigabil de adâncime aşezat de-a lungul gurilor (canalelor) Bâstri, Stambulul Vechi şi Chilia din Delta Dunării. Canalul este situat pe teritoriul regiunii Odessa şi trece prin teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Construcţia acestui canal, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră, a început în anul 2004. România a cerut Ucrainei să oprească acest proiect, având în vedere că noua legătură de 10 kilometri dintre Dunăre şi mare trece prin mijlocul Deltei Dunării şi încalcă o serie de convenţii internaţionale din domeniul protecţiei mediului.

Potrivit sursei citate, Ucraina a anunţat marţi seara că a început să scoată cerealele din ţară prin Canalul Bâstroe. „În ultimele patru zile, 16 nave au trecut prin Canalul Bâstroe. Intenţionăm să menţinem acest ritm”, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Infrastructurii, Iuri Vaskov.