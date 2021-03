Redeschiderea turismului la vară: care este planul UE

Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, spunea săptămâna trecută că obiectivul acestor certificate este „asigurarea că oamenii se pot bucura de libertatea de mişcare fără a pune în pericol sănătatea publică”.

politico.eu. „«Certificatul Verde Digital» va fi realizat pentru a facilita libertatea de mişcare şi pentru a ne asigura că, în ciuda restricţiilor care rămân în vigoare, ele vor fi folosite doar acolo unde este justificat şi doar la un nivel corespunzător”, se arată în scrisoarea trimisă de Ursula von der Leyen statelor-membre, arată

Comisia a argumentat că folosirea acestor certificate rămâne la latitudinea statelor membre, însă chiar şi în aceste condiţii, complicaţiile legate de părerile diferite printre statele membre, strategiile diferite de vaccinare şi îngrijorările cu privire la riscuri de confidenţialitate şi dileme morale pun probleme iniţiativei.

De asemenea, există o lipsă de claritate cu privire la ce reprezintă, de fapt, certificatul şi care ar fi funcţia lui. Comisia ar vrea ca acest certificat să nu includă doar dovada vaccinării anti-COVID, ci şi rezultate la teste anterioare şi informaţii cu privire la recuperarea după îmbolnăvire.

Turismul, vital pentru încasările la buget

Promotoarele ideii „certificatului verde digital” sunt ţări din sudul Europei în care Produs Intern Brut (PIB) se bazează în mare măsură pe încasările aduse de industria turismului. Este vorba de Spania, Malta, Cipru şi Grecia, care au trecut deja printr-un an 2020 catastrofal pentru industria ospitalităţii. Într-un an neafectat de pandemie, turismul aduce 21,5% din PIB-ul Greciei, 23% din cel a Ciprului, 14,7% din cel al Spaniei şi 12,6% din cel al Maltei. Spre comparaţie, într-un an bun, turismul înseamnă numai 5,1% din PIB-ul României. „Asigurarea restabilirii cât mai rapide a libertăţii de mişcare este o necesitate, o prioritate fundamentală pentru noi toţi”, i-a scris premierul grec Kyriakos Mitsotakis, primul care a susţinut ideea, lui von der Leyen.

Mai mult, unele ţări au şi anunţat o serie de măsuri concrete pentru deblocarea situaţiei. Cipru, de exemplu, a anunţat că, din luna mai, turiştii britanici vor avea acces în ţară pe baza certificatului de vaccinare emis de autorităţile din UK. În plus, Spania şi Grecia încearcă, pe de altă parte, să formeze un soi de „coridor verde” pentru turiştii vaccinaţi care vor să ajungă la ei în ţară pe cale rutieră.

Iniţiativa „certificatului verde digital” pare îmbrăţişată de o serie de ţări precum Austria, Danemaca, Suedia sau Estonia, care au anunţat că încearcă să dezvolte programe în acest sens.