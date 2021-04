Răzvan Cherecheş, fost consilier la Ministerul Sănătăţii: „Acolo sunt mulţi rechini cu diverse interese”

Răzvan Cherecheş a fost conslier onorific la Ministerul Sănătăţii timp de 5 săptămâni şi şi-a dat demisia când a început să se simtă inutil şi neascultat. În prezent, conduce departamentul de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.

„Situaţia este complicată în minister. Am făcut mai multe propuneri, mi s-a spus că sunt bune, dar nu s-a materializat nimic. Am militat pentru testare în masă şi pentru transparenţă totală. Încrederea oamenilor în sănătate şi în alte domenii, dar acum ne referim la sănătate, e legată de transparenţă. Când eram elevi la şcoală şi aveam emoţii când aveai un test, ele dispăreau după ce ţi se punea foaia în faţă, că ştiai sau nu. Incertitudinea ne stresa. Trebuie să ştim şi noi, populaţia, cu cine s-a văzut, de exemplu, ministrul, ce discuţii s-au purtat. Am militat să fie întâlniri pe orice fel de portal, pe o platformă, să fie o întâlnire zilnică între minister şi presă. Ce facem, facem aşa, aşa şi aşa. A fost tragedia de la Balş. Eu aş fi făcut atunci, pe loc, o conferinţă în care să spunem ce măsuri se pot lua ca incendiul să nu se repete în altă parte. Şi spunem cine e vinovat fiindcă suntem responsabili în faţa comunităţii. În orice situaţie. Din cauza cui s-au făcut achiziţiile x cu întârziere, alt exemplu. Sau funcţionarul care a blocat plata către centrele de vaccinare. Cine e? Numeşte-l cu nume şi prenume şi spui că se aplică măsurile disciplinare. Noi nu arătăm cu degetul. De ce? Lumea are nevoie să ştie cine e de vină, pentru ce e de vină şi ce se întâmplă”, a declarat Cherecheş pentru G4Media.ro.

Răzvan Cherecheş susţine că una dintre cele mai importante măsuri este creşterea capacităţii de testare, dar statul întârzie să facă acest lucru.

„Numărul de teste nu creşte, noi zburăm în întuneric. Suntem în punctul în care secţiile de terapie intensivă sunt pline, oamenii mor. Sunt judeţe care nu fac suficiente teste, funcţionează la fel deşi sunt pe roşu. Dacă ai sub 300 de teste pe zi în judeţ tu ai rata de incidenţă cea mai apopiată de tine care are 300 de teste pe zi. Nu poate exista un judeţ verde înconjurat de judeţe roşii, nu există aşa ceva. Şi testarea. Trebuie teste gratuite pentru populaţie. Mi se pare obscen să plăteşti bani să afli că eşti bolnav de o boală care îi poate afecta pe alţii. Am mai propus, de asemenea, automatizarea anchetelor epidemiologice. Avem în România Ui-Path, unicornul start-up-urilor româneşti care se ocupă cu automatizarea proceselor de acest fel. În locul unui funcţionar care sună, poate suna un robot, cu localizare gps şi tot restul. Încotro ne îndreptăm? Ce facem acum? În condiţiile actuale eu aştept încălzirea vremii. Dacă se încălzeşte, ieşim din casă, stăm cu geamul deschis, creşte şi distanţa dintre noi. În sezonul rece ne aglomerăm între noi în spaţii închise. Vremea caldă ne-ar putea salva”, este de părere Cherecheş.

El mai atrage atenţia şi asupra surselor de informare pe care populaţia le alege. Face referire inclusiv la medicul Flavia Groşan, din Oradea, care a spus, printre altele, că „protocolul Covid din spitale omoară pacienţii.”

„Ce-a spus acest medic. A spus să nu mergeţi la spital că vă faceţi rău. Ea există din cauza Colegiului Medicilor. Ea pune vieţi în pericol, oferă declaraţii iresponsabile, criminale. Ce-a făcut Colegiul Medicilor? Nimic. A fost acea audiere la Bihor, iar concluzia a fost că ea are intenţii bune. E criminal. Nu trebuie să ne mirăm fiindcă oamenii sunt uşor influenţabili, sunt unii structuraţi, care trăiesc în paralel, luptă cu oculta, sunt reptiloizi şi au o imaginaţie foarte bogată.”