Parchetul General a atribuit un contract de peste 10 milioane de euro într-o licitaţie IT cu un singur ofertant

Din documentaţia de licitaţie aflăm şi că Parchetul General şi parchetele subordonate deţin mii de PC-uri cu Windows XP, sistem de operare care nu se mai produce şi nu mai are actualizări de securitate.

hotnews.ro. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a atribuit în data de 7 aprilie 2020 un contract cu o valoare finală de 52.522.947 lei (cu TVA) pentru realizarea unui sistem IT de management al audierilor către asocierea formată din firmele: S&T Romania ( lider de asociere) şi Trencadis Corp ( asociat) şi subcontractori Bithat Solutions şi Video Technic Systems, arată

Contractul, finanţat din fonduri UE a fost lansat în licitaţie deschisă în luna august a anului trecut, dar în mod ciudat la procedură nu a fost primită decât o singură ofertă - cea a asocierii de firme enumerate mai sus, asociere care a şi câştigat în final acest contract.

De ce are nevoie Parchetul general de acest sistem IT: Înregistrarea audio-video a audierilor

Realizarea sistemului IT va presupune achiziţia de produse (echipamente IT&C şi licenţe software), prestarea de servicii IT (dezvoltare/actualizare aplicaţii, configurare baze de date, migrare structuri de date etc..) şi servicii de instruire personal.

În Caietul de sarcini al licitaţiei se menţionează că acest sistem IT integrat de management al audierilor este necesar doarece odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală, obligaţiile procurorilor s-au extins, printre altele, introducându-se cerinţa înregistrării audierilor.