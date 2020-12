O tânără din Italia a salvat viaţa unui român care voia să se sinucidă. Firul acţiunii

”Mă întorceam de la muncă, tocmai coborasem din tren când am văzut un grup de oameni pe peron, în jurul unui bărbat. Am înţeles de la ei că l-au găsit pe calea ferată, dar că au reuşit să-l convingă să urce pe peron, în siguranţă. Lucrurile păreau să se fi calmat, iar oamenii au plecat pe rând acasă. Am rămas doar eu şi m-am aşezat lângă el pe o banca şi am încercat să vorbesc cu el. Era însă clar că nu se simţea deloc bine şi nu avea chef să comunice” a declarat tânăra potrivit ziare.com.

Iar când un alt tren venea în gară, românul s-a ridicat de pe bancă şi a vrut să se arunce în faţa trenului, dar femeia a reuşit totuşi să-l prindă, însă a fost lovită de locomotiva trenului:

”Am coborât cât am putut de repede după el, am încercat să îl trag de-acolo apucându-l de corp, de picioare, pe măsură ce trenul se apropia. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde şi părea ireal. Mai ştiu doar că apoi a trecut trenul, după care nu-mi amintesc decât că m-am lipit de zidul peronului pentru a mă proteja şi am fost lovită la un picior. Când m-am uitat spre bărbat, am văzut că era acolo, scăpase şi el, dar cu preţul a câtorva lovituri”, a povestit tânăra, care, potrivit medicilor, îşi va reveni complet, conform sursei citate.