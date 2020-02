Nu, mersi! Nu vrem pomeni! De ce fel de tratament beneficiază presa în alte state europene

Un număr important de jurnalişti, din toate trusturile de presă, îi cer preşedintelui Iohannis, printr-o scrisoare publică, să nu promulge legea iniţiată şi susţinută de PSD prin care jurnaliştii ar putea fi scutiţi de plata impozitului pe veniturile din salarii. Aceştia susţin că aceste privilegii financiare pentru jurnalişti vor avea exact efectul opus celui dorit, tocmai prin erodarea încrederii dintre public şi presă. „În numele a ceea ce ne uneşte ca societate, vă rugăm să nu promulgaţi legea care scuteşte de plata impozitelor profesia noastră, lege votată recent de Camera Deputaţilor. Considerăm că nu există motive pentru ca «jurnaliştii» să fie încadraţi la excepţii. Dacă se face asta, aşa cum a votat Parlamentul, atunci e vorba de privilegii financiare pentru «jurnalişti», categorie nedefinită în care se poate introduce, practic, oricine pentru a încasa nişte bani. Măsura este incorectă şi contraproductivă. Ea nu ajută interesul public, nu întăreşte libertatea de exprimare ci, dimpotrivă, afectează profund încrederea dintre jurnalişti şi public, una dintre liniile de apărare a democraţiei”, se arată în scrisoarea semnată de jurnalişti precum Liviu Avram, Adelin Petrişor, Vlad Petreanu, C.T. Popescu şi Cătălin Tolontan.

Jurnaliştii nu pot fi o castă favorizată

O mică şpăguţă pentru jurnalişti

Comentatorii politici sunt de părere că modul vag în care această lege împarte beneficii angajaţilor din presă pare mai degrabă a fi „şpagă” pentru a nu mai critica favoritismele de care beneficiază alte categorii sociale. „În elaborarea acestei legi putem remarca că nu a existat nicio consultare, şi nu a existat o problemă în spaţiul public care să necesite un răspuns legislativ. Se pare că obiectivele au fost cu totul altele decât cele de a răspunde unei nevoi punctuale. Pare mai degrabă poziţionarea unui actor politic pe scena publică prin care încearcă, în mod indirect, să atace o anumită breaslă. Să nu uităm că această lege a venit în contextul în care fostul guvern a împărţit beneficii şi pomeni electorale în stânga-dreapta, şi poate că, prin această măsură a sperat să reducă criticile unor astfel de măsuri”, este de părere analistul politic Adi Zăbavă.

Mass-media liberă este pilonul unei societăţi democratice

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, în calitate de for decizional, cu 174 de voturi „pentru” şi cu abţinerea deputaţilor PNL şi USR, propunerea legislativă iniţiată de deputatul PSD Valeriu Steriu. Potrivit acestuia, circa 10.000 de angajaţi din mass-media urmează să fie scutiţi de impozit, iar impactul negativ asupra bugetului de stat va fi limitat la doar un milion de euro. „Am avut discuţii cu mulţi jurnalişti acreditaţi la Parlament, cu juniorii din presă. Am discutat cu redacţii locale. Şi am avut şi opinii pro, dar şi contra. Am încercat să ţin cont de toate discuţiile. Legea a fost făcută cu toată bună-voinţa, nu ca să jignească, ci ca să ajute”, a declarat Steriu. Social-democratul a subliniat că a fost inspirat şi faptul că a văzut că alte ţări au facilităţi pentru jurnalişti, fiind date exemplele Olandei şi Greciei. „Există şi alte categorii care primesc facilităţi, dacă ne uităm la persoanele care lucrează, de exemplu, în construcţii. Alte categorii socio-profesionale au alte facilităţi”, a mai explicat PSD-istul care susţine că măsura se vrea doar un sprijin pentru activitatea de jurnalism.

Reamintim că guvernul Dăncilă a avizat negativ această propunere legislativă, atât pentru impactul bugetar, 18 milioane de lei pe şase luni, dar şi pentru faptul că noţiunea de „activitate de jurnalism” este prea vag definitită, ceea ce ar putea crea confuzii şi interpretări diferite. Astfel, modificarea votată marţi de Parlament prevede definirea activităţii de jurnalism ca fiind „cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi a altor mijloace de informare în masă”. „Definiţia jurnalistului este una atât de vagă încât s-ar putea argumenta că orice persoană ce postează pe pagina personală de Facebook s-ar putea califica pentru această facilitate fiscală. Legea nu pare a fi făcută de cineva la curent cu modul de business al presei. Pare mai degrabă o mică şpăguţă, acum în an electoral”, a declarat analistul politic Elena Calistru.