Mesajul răvăşitor al unei românce din Italia: „Doar mormintele celor dragi ne mai leagă de ţară”

Iată ce scrie Monica, o româncă stabilită de mulţi ani în Italia, potrivit roitalianul com, despre ultimele decenii care au fost marcate de sacrificiul unei generaţii fără nicio perspectivă în România:

„Politicienii şi aşa zisa politică dusă de ei în aceşti ultimi 28 de ani, au dezmembrat pur şi simplu ţara şi poporul român! Ne-au luat tot, până şi rădăcinile şi ar fi nevoie de încă vreo 30 de ani să se schimbe ceva, asta dacă Parlamentul ar fi dizolvat şi refăcută de la zero toată clasa politică şi administrativă a României! Câţi avem acest timp??!

Mulţi am suportat dictatura comunistă cu restricţiile ei, care ne-au marcat copilăria şi adolescenţa, apoi aceşti ani gri in care am fost obligaţi să renunţăm până şi la propriile noastre case şi familii, ne-am pierdut părinţi, fraţi, încercând să găsim soluţii la modul jalnic în care am fost conduşi!

Ce ne mai leagă de România?? Câteva morminte ale celor dragi care au plecat cu durerea în suflet şi dorul de noi într-o altă lume, case în ruină care au rămas nelocuite… Apoi, sincer vorbind, mi-ar fi teamă să mă îmbolnăvesc în România, că România nu mai are nimic, nici sistem sanitar, nici asistenţă socială.

Este atât de trist încât scriind aceste gânduri am impresia că tai carne din mine. Dumnezeu să binecuvânteze românii de pretutindeni şi să salveze România!”

