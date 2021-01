Mesajul lui Adrian Zuckerman în ultima sa zi ca ambasador al SUA în România: Ce spune despre Trump şi ţara noastră

„Îi voi fi veşnic recunoscător Preşedintelui Trump pentru că mi-a acordat încrederea de a mă numi reprezentantul său şi al poporului american în România. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună, pe atâtea planuri, în puţin mai mult de un an cât am petrecut aici. Am avut parte de binecuvântarea de a cunoaşte mii de români din toată ţara. Românii sunt oameni calzi, grijulii şi muncitori, care îşi doresc şi merită o Românie mai bună. Sunt sigur că România este pe drumul cel bun şi că va deveni un lider al Europei”, afirmă Zuckerman într-un mesaj pe Facebook.

El precizează că deşi astăzi este ultima sa zi în calitate de ambasador, va continua să lucreze la consolidarea şi îmbunătăţirea relaţiei strânse dintre România su SUA.

„Vă mulţumesc tuturor şi vă doresc toate cele bune!”, încheie diplomatul.

Noul preşedinte al SUA Joe Biden este învestit miercuri în funcţie, iar Donald Trump, care nu va asista la ceremonie, a plecat deja de la Casa Albă.