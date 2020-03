Liviu Pop anunţă că îl dă în judecată pe fiul Sorinei Pintea. Senatorul PSD: „Am o imagine cât Casa Poporului“

Fostul ministru al Educaţiei depune plângere penală pe numele fiului Sorinei Pintea, Ionuţ, transmite Mediafax.

„Bineînţeles, săptămâna viitoare, avocatul meu va face lucrul acesta. Eu am o imgine cât casa Poporului, dacă pot să spun aşa”, a declarat Liviu Pop pentru sursa citată.

Fiul Sorinei Pintea, Ionuţ Pintea, a publicat sâmbătă dimineaţă o înregistrare video pe Facebook, în care arată că s-a întâlnit cu denunţătorul mamei sale.

Denunţătorul, pe nume Mihai Costea, i-ar fi spus că el este cel care a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua bani de la un partener de afaceri şi că, în trecut, tot el ar fi făcut plăţi către Liviu Marian Pop.

Pe scurt, fiul Sorinei Pintea relatează că, potrivit versiunii pe care respectivul denunţător i-a prezentat-o, banii urmau să ajungă la Sorina Pintea de la Liviu Marian Pop. Acesta din urmă a negat vehement acuzaţiile şi susţine că nu are nicio legătură cu acest dosar.

Ce a postat fiul Sorinei Pintea pe Facebook

Iată conţinutul mesajului video postat de către Ionuţ Pintea, cu câteva ore înainte de arestarea preventivă a mamei sale:

„Voi face o mărturie, pe care mulţi dintre voi aţi văzut-o şi la televizor. Este vorba despre ceea ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineaţă am fost sunat de către senatorul PSD de Maramureş Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă văd urgent cu cineva. Am coborât la maşină, m-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu ştiam cu cine mă întâlnesc şi despre cine este vorba. Am spus: este ora cutare, data cutare, am şi filmat, m-a sunat Liviu Marian Pop, m-a rugat să mă întâlnesc cu cineva, mărturii o să vedeţi imediat, am înregistrările în care am vorbit cu el şi conversaţia. Am ajuns la Pizzeria M în Baia Mare, unde după 15 minute a venit la mine un domn mic de înălţime cu părul grizonat. Mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. Mă rog, am zis că aştept. După alte 15 minute a venit la mine şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Ok, (n.r. – am zis) în regulă, despre ce este vorba? Ştii – zice – eu nu am mai spus despre ceilalţi bani. Staţi un pic, cum adică ceilalţi bani? Mi-a zis că a fost vorba despre încă patru plăţi, încă patru tranşe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop: o dată - 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro tot către Marian Pop. Bani care urmau să ajungă la mama mea. L-am întrebat: staţi, dumneavoastră despre ce vorbiţi? Zice: păi, eu sunt denunţătorul. Am rămas şocat când mi-a zis că el este Mihai Costea, denunţătorul. Zice: îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar nu aveam ce să fac, pentru mie mi-au făcut flagrant la Bucureşti. Zice: eu am fost firma subcontractoare şi proprietarul firmei din Bucureşti mi-a făcut flagrant în momentul în care eu luam bani. Am zis: bun, dar de ce aţi luat banii ăia? Mi-a spus: trebuia să îi dau mai departe. Nu mi-a spus cui. Dar – zice – după flagrant am fost cablat, am fost urmărit, am fost interceptat şi nu am putut să anunţ pe nimeni în legătură cu ce mi s-a întâmplat şi să anunţ pe cineva. Şi în momentul ăla m-am speriat puţin, deoarece o întâlnire cu denunţătorul a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni şi poate avea urmări destul de grave, aşa că am ales să plec de acolo. Şi asta este mărturia mea pe care v-o dau acum. Cred în justiţie şi că lucrurile se vor reglementa, pentru că mama mea a muncit mult prea mult, este bolnavă şi nu merita nimic din toate astea”, a spus Ionuţ Pintea.

Sorina Pintea, în arest preventiv

Tribunalul Bucureşti a emis, sâmbătă seara, un mandat de arestare preventivă timp de 30 de zile pe numele fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, în dosarul în care este suspectată că ar fi primit mită. Decizia nu este definitivă.

Fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, a exclamat „super tare” şi „perfect”, atunci când a aflat că va primi 120.000 de lei cu titlu de mită arată procurorii DNA în referatul cu propunere de arestare preventivă.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă rezultă ce s-a întâmplat înainte de organizarea flagrantului de vineri, din biroul Sorinei Pintea. Aceasta a primit banii într-o pungă neagră şi ştia exact conţinutul acesteia, aşa cum rezultă din înregistrări:

„Astfel, din comunicarea purtată (.....) în biroul Sorinei Pintea de aceasta şi de suspectul (.....), rezultă fără dubiu, faptul că Sorina Pintea cunoştea foarte bine, (.....) nu doar că în punga neagră cu inscripţia “(.....)” primită de la (.....) se aflau bani, ci şi cuantumul exact al acestei sume. Totodată, în comunicare Sorina Pintea spune clar că ea nu a fost de acord cu un procent de 3% din contract şi recunoaşte că a propus un procent de 7% din contract, procent care de altfel a şi fost adus la cunoştinţă de intermediarul (.....) lui (.....) cu ocazia întalnirii din data de 26.02.2020 ce a avut loc între cei doi la sediul (.....), fapt ce demonstrează din nou de la cine a plecat cererea ce a condus la primirea acestor sume de bani necuvenite, şi anume de la Sorina Pintea.

Inculpata Sorina Pintea a exclamat chiar „super tare” după ce a aflat că (.....) i-a trimis 120.000 de lei, respectiv „perfect”, după ce a aflat că (.....) a fost de acord cu remiterea procentului de 7% din contract. După ce suspectul (.....) îi comunică Sorinei Pintea faptul că s-a scăzut suma de 10.000 de euro pe care aceasta din urmă i-a primit în luna decembrie, Sorina Pintea confirmă spunând “da” ”, se arată în documentul citat.

Sorina Pintea a săvârşit infracţiunea de luare de mită şi a fost prinsă în flagrant delict, existând posibilitatea rezonabilă ca aceasta, profitand de aceiaşi funcţie să săvârşească infractiuni similare şi în viitor, îşi motivează procurorii DNA propunerea de arestare preventivă.

În referat, anchetatorii notează că Sorina Pintea a luat şpaga de două ori: prima oară în decembrie 2019, în Baia Mare, iar a doua oară cu ocazia organizării flagrantului, când a fost prinsă cu 120.000 de lei în sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Constantin Opriş”.