Inspecţia Judiciară va controla Înalta Curte, după decizia Curţii Constituţionale privind completurile specializate

„Cred că Secţia pentru judecători are responsabilitate pentru felul în care funcţionează justiţia în România. (...) În data de 3 iulie, CCR a constat existenţa unui conflict de natură juridică constituşională generat de refuzul Înaltei Curţi de a aplica, pe o durată mare de timp a dispozişiilor legale priivind constituirea completelor specializate în materie de corupţie în primă instanţă. Având în vedere implicaţiile deciziei, care va avea drept consecinţă prelungirea duratei procedurilor în materie penală cu toate consecinţele. În calitate de preşedinte al CSM, voi convoca Secţia pentru judecători în vederea analizării responsabilităţii conducerii instanţei supreme. Cel mai probabil, în urma unui control făcut prin Inspecţia Judiciară, cu privire la care Secţia va decide”, a declarat Lia Savonea, conform mediafax.ro

Potrivit şefei CSM, responsabilităţile privind constituirea completelor revine conducerii Înaltei Curţi. „Am în vedere că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este situată în vârful ierarhiei instanţelor din România, iar conduita managerială a instanţei supreme trebuie să o raportăm la un nivel de exigenţă şi rigoare ridicate”, a mai spus Savonea.

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecţie făcută de Florin Iordache. Decizia de admitere a fost luată cu 5 voturi „pentru” şi 4 „împotrivă”, din totalul de nouă judecători ai Curţii Constituţionale. Prin urmare, magistraţii CCR au constatat că a existat conflict juridic de natura între Parlament şi ICCJ generat de neconstituirea completelor specializate.

„Doamna Savonea are încredere în opiniile juridice ale domnilor Stan şi Deliorga. Eu am incredere in experienta în drept a domnilor Morar şi Pivniceru. Doamna Savonea tânjeşte de mult la revocarea conducerii ÎCCJ pentru a numi în loc persoane mai puţin predispuse la independenţă faţă de dânsa. Cât despre Inspecţia Judiciară, tocmai CSM a constatat recent o acţiune disciplinară lovită de nulitate absolută fata de mine, adică abuzivă. Realitatea este ca până în septembrie am drept de vot în CSM, vot pe care nu-l poate controla şi de care vrea să scape”, a spus Cristina Tarcea, pentru MEDIAFAX.

Potrivit şefei CSM, responsabilităţile privind constituirea completelor revine conducerii Înaltei Curţi. Mandatul Cristinei Tarcea se va încheia în luna septembrie a acestui an şi nici nu şi-a depus candidatura pentru al doilea mandat.

